اعلام جزئیات تازه بیمه فرهنگیان از سوی بیمه معلم

به گزارش روابط‌عمومی بیمه معلم؛ مریم امانی، مدیر بیمه‌های درمان بیمه معلم در تشریح خدمات بیمه‌ای ارائه شده به 23 استان طرف قرارداد و ستاد وزارتخانه آموزش و پرورش گفت: بر اساس تفاهم‌نامه‌های منعقده با وزارت آموزش و پرورش، خدمات بیمه‌ای شامل درمان تکمیلی، بیمه عمر و حوادث مصوب و مکمل، بیمه حوادث، درمان و مسئولیت دانش‌آموزی و همچنین بیمه خودرو و آتش‌سوزی منازل مسکونی کارکنان آموزش و پرورش در 23 استان با این شرکت است. همچنین گستره‌ پوشش حوادث این بیمه در سراسر کشور و در 24 ساعت شبانه روز است.

امانی افزود: رضایت بالای فرهنگیان از خدمات ارائه شده در ۹ استان طی سال گذشته، سبب شد دامنه فعالیت این بیمه در سال جاری به ۲۳ استان افزایش یابد.

او اضافه کرد: در قرارداد امسال، علاوه بر تعهدات گذشته، هزینه‌های سوختگی و حوادث ناشی از آن نیز تحت پوشش بیمه قرار گرفته است.

مدیر بیمه‌های درمان بیمه معلم درباره نحوه اعلام و جبران خسارت نیز توضیح داد: در صورت وقوع خطرات مشمول بیمه در داخل یا خارج از محیط آموزشی، مدیر مدرسه باید فرم مربوطه را تکمیل کرده و همراه با مستندات لازم به‌صورت فیزیکی یا آنلاین به بیمه معلم ارسال کند. خسارت در چارچوب قرارداد و براساس مدارک ارسالی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و به حساب ولی یا قیم دانش‌آموز پرداخت خواهد شد.

