به گزارش روابط‌عمومی بیمه معلم؛ با هدف تسهیل دسترسی فرهنگیان به خدمات بیمه‌ای ارائه‌شده، ثبت و پیگیری اسناد درمان، فهرست مراکز درمانی طرف قرارداد، تعهدات و پوشش‌ها و... سامانه آنلاین آماده فعالیت است.

فرهنگیانی که تحت پوشش بیمه معلم قرار دارند، می‌توانند علاوه بر ثبت نام، اطلاعات مربوط به افراد تحت تکفل خود را مشاهده و ویرایش کنند و به تمامی جزئیات مورد نیاز از جمله مراکز طرف قرارداد، تعهدات قرارداد، آدرس شعب و نمایندگان مجری قرارداد دسترسی داشته باشند.

همچنین در بخش اعلام و پیگیری هزینه‌های درمانی، این امکان برای فرهنگیان وجود دارد که هم از نسخه تحت وب اپلیکیشن سیناد برای بارگذاری اسناد درمانی خود استفاده کنند و هم این اپلیکیشن را در تلفن همراه هوشمند خود نصب کنند و هر زمان که مایل بودند اسناد هزینه‌های درمانی‌شان را از طریق آن ثبت و پیگیری کنند.