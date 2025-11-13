خبرگزاری کار ایران
سامانه آنلاین بیمه معلم برای ارائه خدمات بیمه‌ای به فرهنگیان

کد خبر : 1717494
سامانه بیمه معلم به آدرس mic.co.ir/darman برای ثبت‌نام، مشاهده و ویرایش اطلاعات افراد تحت تکفل و ارسال اسناد هزینه‌های درمانی فرهنگیان فعال است.

به گزارش روابط‌عمومی بیمه معلم؛ با هدف تسهیل دسترسی فرهنگیان به خدمات بیمه‌ای ارائه‌شده، ثبت و پیگیری اسناد درمان، فهرست مراکز درمانی طرف قرارداد، تعهدات و پوشش‌ها و... سامانه آنلاین آماده فعالیت است.

فرهنگیانی که تحت پوشش بیمه معلم قرار دارند، می‌توانند علاوه بر ثبت نام، اطلاعات مربوط به افراد تحت تکفل خود را مشاهده و ویرایش کنند و به تمامی جزئیات مورد نیاز از جمله مراکز طرف قرارداد، تعهدات قرارداد، آدرس شعب و نمایندگان مجری قرارداد دسترسی داشته باشند.

همچنین در بخش اعلام و پیگیری هزینه‌های درمانی، این امکان برای فرهنگیان وجود دارد که هم از نسخه تحت وب اپلیکیشن سیناد برای بارگذاری اسناد درمانی خود استفاده کنند و هم این اپلیکیشن را در تلفن همراه هوشمند خود نصب کنند و هر زمان که مایل بودند اسناد هزینه‌های درمانی‌شان را از طریق آن ثبت و پیگیری کنند.

 

