بروزرسانی نسخه جدید تحت وب همراه بانک تجارت با بهبود در ارائه خدمات
نسخه جدید تحت وب PWA همراه بانک تجارت با تغییرات و بهبودهای جدید، بروزرسانی و در دسترس کاربران قرار گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابطعمومی بانک تجارت، نسخه جدید تحت وب PWA همراه بانک تجارت با تغییرات و بهبودهای جدید از ورژن 2.0.4.2 به ورژن 2.0.4.8 ارتقا یافت.
نسخه تحت وب همراه بانک تجارت با رابط کاربری و تجربه کاربری (UI/UX) همسان با نسخه اندرویدی، امکاناتی همچون افتتاح حساب تسهیلات ممتاز، امکان استعلام و پرداخت عوارض آزادراهی و خلافی خودرو، درج شرح "بابت" در تراکنشهای داخلی (حساب به حساب)، امکان فیلتر و جستوجو در سرویس صندوق پیام، سادهسازی فرآیند انتقال وجه، محاسبهگر تسهیلات و مدیریت لیست مقصدها را در اختیار کاربران قرار میدهد.
نسخه تحت وب PWA همراه بانک تجارت ویژه مشتریانی است که مایل هستند از امکانات همراه بانک تجارت در بستر وب استفاده کنند.