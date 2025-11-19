امضای تفاهم نامه مشترک استراتژیک، میان بانک ملی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

در این تفاهمنامه بر توسعه تعاملات دو جانبه، ارایه تسهیلات خرد و طرح های اعتباری برای ارتقاء معیشت و رفاه کارکنان و واحدهای زیر مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و توسعه فعالیت های فرهنگی، هنری و همراهی بانک در اجرای رویدادهای فرهنگی بزرگ همچون برگزاری نمایشگاه ها، جشنواره ها و تمرکز عملیات بانکی وزارتخانه تاکید شده است.

همچنین در این آیین دو طرف با استقبال از همکاری های دوجانبه، تاکید شد که همکاری میان دو دستگاه، مشارکتی استراتژیک و دو جانبه با بزرگترین بانک کشور و مهم‌ترین نهاد فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است.

گفتنی است، حیدر خلیلی مدیر کل بودجه و داود سبزواری مدیرکل منابع انسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بیژن نصرتی عضو هیات عامل و معاون بانکداری جامع، بهرام واقفی رئیس اداره کل بانکداری تجاری و صادق سپندارند رئیس اداره کل بانکداری خرد و کسب و کارهای کوچک بانک ملی ایران در این مراسم حضور داشتند.