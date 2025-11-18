تجربه بانکداری با هوش مصنوعی در اپلیکیشن جدید بانک ملت، دیما

خبرگزاری کار ایران
محصول جدید، فناورانه و کاربرپسند بانک ملت با نام اختصاری دیما، با بهره گیری از هوش مصنوعی و امکان ارائه انواع خدمات بانکی، تسهیلات مبتنی بر رتبه اعتباری، وام های خرد امتیازی و فوری (میکرولون)، تجربه ای جدید و متمایز را برای کاربران و مشتریان فراهم می کند.

به گزارش روابط عمومی بانک ملت، دیما هم اکنون در دسترس تمامی مشتریان این بانک و دیگر کاربران قرار دارد و تمامی اشخاص حقیقی ایرانی بالای ۱۸ سال می توانند با وارد کردن شماره تلفن همراه، کد ملی و تاریخ تولد خود و تکمیل فرآیند احراز هویت دیجیتال، به مجموعه کاملی از خدمات بانکی در این اپلیکیشن دسترسی داشته باشند.

دیما برای اولین بار در کشور، به یک دستیار مبتنی بر هوش مصنوعی مجهز است که کارهای بانکی را با فرمان صوتی یا متنی کاربر در محیطی شخصی سازی شده متناسب با سن، جنسیت و سلیقه کاربر انجام می دهد و علاوه بر آن، راهنمایی کاملی از خدمات بانکی نیز برای نسل جوان دارد.

افتتاح حساب غیرحضوری، دسترسی به خدمت بانکداری ویدیویی، امکان سفارش غیرحضوری کارت های جدید و متنوع بانک ملت، خدمات چک، انتقال وجه هوشمند و سریع و ده ها خدمت بانکی دیگر در دیما ارائه می شود.

این اپلیکیشن هوشمند، در دو نسخه اندروید و وب اپلیکیشن (pwa) هم اکنون در نشانی اینترنتی dima.bankmellat.ir در دسترس کاربران است و دارندگان دستگاه های با سیستم عامل iOS نیز می توانند از نسخه تحت وب در محیطی مشابه اپلیکیشن از دیما استفاده کنند.

 

