پتروشیمی تبریز تندیس «یازدهمین همایش سراسری رضایتمندی مشتری» را دریافت کرد
شرکت پتروشیمی تبریز موفق به دریافت تندیس یازدهمین همایش سراسری رضایتمندی مشتری از چشمانداز رهبران موفق و پیشرو شد و در جمع شرکتهای برتر کشور در حوزه مشتریمداری قرار گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی تبریز؛ یازدهمین همایش سراسری رضایتمندی مشتری با حضور مدیران ارشد بنگاههای اقتصادی، صاحبنظران مدیریت و فعالان صنعت، در مرکز همایشهای بینالمللی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار شد. این همایش با هدف بررسی تازهترین رویکردها و استانداردهای ارتقای تجربه مشتری و نیز تجلیل از رهبران موفق اقتصادی برگزار گردید.
در این رویداد ملی، سخنرانان و شرکتکنندگان بر نقش کلیدی مدیران سازمانی در ایجاد تجربهای مثبت و پایدار برای مشتری تأکید کردند. موضوع محوری همایش، تبدیل رضایت مشتری به وفاداری بلندمدت از طریق نگرش راهبردی و مدیریت اثربخش بود؛ موضوعی که آن را لازمه تداوم موفقیت برندها در فضای رقابتی امروز دانستند.
همچنین در پنلها و بخشهای تخصصی همایش، مدیران مشتریمدار کشور راهکارهای خلق تجربه ماندگار برای مشتری و ارتقای استانداردهای مشتریمداری در سطح ملی را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند. در این مراسم از مدیران و سازمانهای شایسته سال نیز تقدیر شد.
انتخاب شرکتهای برگزیده این اجلاس بر پایه فرآیند ارزیابی دقیق و ترکیبی از سه مدل معتبر بینالمللی EFQM، ISO 10002 و SERVQUAL انجام گرفت؛ ارزیابیای که معیارهای جامعی از توانمندی سازمانها در حوزه مشتریمداری ارائه میکند.
این همایش با برپایی نمایشگاهی از آخرین خدمات، نوآوریها و دستاوردهای شرکتها همراه بود و در بخش پایانی، با اهدای تندیس و لوح سپاس از مجموعههای مشتریمدار و مدیران آنها بهعنوان رهبران پیشرو قدردانی شد.
در مراسم پایانی این همایش، دکتر حجار مشاور محترم مدیرعامل به نمایندگی از دکتر میراشرفی، مدیرعامل و نائب رئیس محترم هیئت مدیره شرکت پتروشیمی تبریز، این نشان ارزشمند را دریافت کرد.
کسب این تندیس ارزشمند، تأییدی بر تعهد سازمانی پتروشیمی تبریز در مسیر بهبود مستمر کیفیت، ارتقای تجربه مشتری و پایبندی به استانداردهای روز صنعت است.