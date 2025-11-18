آمار فروش اینترنتی در ایران در 100 روز اول سال 1404
در ۱۰۰ روز نخست سال ۱۴۰۴، ارزش معاملات آنلاین در ایران با رشد چشمگیر ۶۰ درصدی نسبت به سال قبل همراه بوده و سهم فروش اینترنتی از کل خردهفروشی کشور به ۶.۸ درصد رسیده است. این گزارش تحلیلی، ضمن بررسی وضعیت کلی بازار، سهم پلتفرمها، کالاهای پرفروش و رفتار مشتریان را مرور میکند و چشمانداز رشد تجارت الکترونیک ایران تا پایان سال ۱۴۰۴ را ترسیم مینماید.
آمار فروش اینترنتی در ایران در ۱۰۰ روز نخست سال ۱۴۰۴، نشان میدهد که ارزش معاملات آنلاین نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۰٪ رشد را نشان میدهد. سهم فروش آنلاین از کل معاملات خردهفروشی کشور نیز به حدود ۶.۸٪ رسیده است. در این گزارش، ابتدا سهم فروش بر بسترهای مختلف را تحلیل میکنیم، سپس به معرفی کالاهای پرفروش میپردازیم، رفتار مشتریان را تحلیل میکنیم و در نهایت چشماندازی تا پایان سال ارائه خواهیم داد. با ما همراه باشید تا دریابیم این موج تازه، چه فرصتی برای کسبوکارها ایجاد کرده است و چگونه میتوان از آن بهره برد.
وضعیت کلی بازار آنلاین ایران
در ۱۰۰ روز نخست سال ۱۴۰۴، با وجود وقفه ناشی از جنگ ۱۲ روزه، بازار آنلاین همچنان روبهرشد بوده است. بر اساس دادههای شاپرک و پایگاه تجارت الکترونیکی، ارزش تراکنشهای اینترنتی حدود ۶۰٪ افزایش یافته که نشاندهنده افزایش اعتماد و تمایل کاربران به خرید آنلاین و استفاده بیشتر از بسترهای دیجیتال است.
به نقل از کالایاب سهم فروش آنلاین از کل خردهفروشی کشور در سال ۱۴۰۴ به حدود ۶.۸٪ رسیده است. این عدد بیانگر تغییر رفتار مشتریان و تبدیل خرید آنلاین از یک گزینه جانبی به بخشی اصلی از بازار خردهفروشی است. این روند برای کسبوکارها فرصتی مهم جهت توسعه فروشگاههای آنلاین و بهبود تجربه مشتری فراهم میکند.
فروش به تفکیک بسترها
در بازار فروش اینترنتی ایران، بسترهای مختلفی برای عرضه کالا و خدمات وجود دارد؛ از وبسایتهای فروشگاهی، تا شبکههای اجتماعی، پلتفرمهای داخلی و حتی بازارهای بینالمللی. در این بخش، سهم هر بستر را میکنیم.
سهم وبسایتها در مقابل شبکههای اجتماعی
طبق گزارشها، از ۴٪ سهم خردهفروشی آنلاین کشور، حدود ۲٪ مربوط به فروشگاههای وبمحور و ۲٪ متعلق به شبکههای اجتماعی است. این دادهها بیانگر آن است که وبسایتها همچنان سهم اصلی را دارند، اما شبکههای اجتماعی نیز همسطح با آنها در رشد و معاملات آنلاین نقش مهمی ایفا میکنند.
سهم فروش در پلتفرمهای داخلی
آمار فروش اینترنتی در ایران نشان میدهد سهم فروش آنلاین در سال ۱۴۰۴ به حدود ۶.۸٪ رسیده و نسبت به سال قبل رشد داشته است. این رشد بیانگر تقویت پلتفرمهای داخلی مانند دیجیکالا، ترب، باسلام و اسنپمارکت است که با وجود گسترش شبکههای اجتماعی، همچنان در لجستیک، اعتماد کاربران و تنوع کالا نقش اصلی را دارند.
سهم فروش در پلتفرمهای خارجی مثل شبکههای اجتماعی
با اینکه فروش در شبکههای اجتماعی بهخصوص اینستاگرام در سالهای گذشته تحتتأثیر محدودیتهای فنی قرار گرفته، اما در ۱۰۰ روز اول امسال نیز با رشد همراه بوده است.
- اینستاگرام حدود ۲۷٪ از فروش شبکههای اجتماعی و حدود ۱۰٪ از کل فروش آنلاین کشور را تشکیل میدهد؛
- بیشترین سهم فروش در اینستاگرام مربوط به پوشاک، لوازم آرایشی، زیورآلات و لوازم منزل است.
این موضوع نشان میدهد کسبوکارهایی که هویت برند محور دارند، همچنان وابستگی قابلتوجهی به اینستاگرام دارند.
سهم فروش بدون تأمین کالا و به صورت دراپشیپینگ
در ایران آمار رسمی از اندازه بازار «دراپشیپینگ» در دسترس نیست، اما براساس تخمین پلتفرمهای فعال در این حوزه:
- حدود ۳ تا ۵٪ از کل فروش آنلاین کشور بهصورت دراپشیپینگ انجام میشود؛
- بیشترین رشد در بخش کالاهای دیجیتال، پوشاک و لوازم خانگی کوچک مشاهده شده است.
بنابراین مشخص است که تمایل فروشگاهها به فروش بدون انبارداری رو به افزایش است، خصوصاً برای آنهایی که تازه وارد بازار آنلاین میشوند. زیرا هنوز طراحی سایت دراپ شیپینگ و راه اندازی و چالش های فروش به این شیوه به طور کلی سخت هستند.
کالاهای پرفروش
در بازه فروردین تا تیر ۱۴۰۴، سه دستهی مد و پوشاک، کالاهای دیجیتال و محصولات سوپرمارکتی بیشترین سهم را از فروش آنلاین داشتهاند. این گروهها همچنان پرفروشترین بخشهای بازار اینترنتی هستند و بررسی آنها به شناخت محصولات پرتقاضا و روندهای خرید کمک میکند.
مد و پوشاک
دسته مد و پوشاک همواره در صدر فروش آنلاین ایران قرار دارد؛ بهطوریکه بیش از ۳۰٪ از فروش در شبکههای اجتماعی و حدود ۲۲٪ از کل تجارت الکترونیکی به این بخش اختصاص دارد.
پرفروشترین محصولات مد و پوشاک در ۱۰۰ روز اول سال ۱۴۰۴ عبارتاند از:
- تیشرت و هودی مردانه و زنانه؛
- شلوار جین و کتان؛
- کفشهای اسپرت؛
- مانتوهای بهاره و تابستانی؛
- لباس کودک و نوزاد.
دلیل رشد شدید این دسته، شروع سال نو، فصل بهار و نیازهای فصلی مشتریان است که طبیعی است بازه فروردین تا تیر را به یک بازه پرتقاضا تبدیل کند.
کالاهای دیجیتال
کالاهای دیجیتال حدود ۱۸ تا ۲۵ درصد از سهم فروش آنلاین را دارند. افزایش قیمت دلار در ابتدای سال ۱۴۰۴ موجب شد خرید آنلاین و مقایسهای این محصولات رشد قابلتوجهی پیدا کند.
پرفروشترین محصولات دیجیتال در این دوره:
- گوشیهای موبایل میانرده؛
- هندزفریهای بیسیم؛
- پاوربانک؛
- ساعتهای هوشمند؛
- قطعات جانبی کامپیوتر.
محصولات سوپرمارکتی
آمار فروش اینترنتی در ایران در سال ۱۴۰۴، افزایش قابل توجهی را برای سهم سوپرمارکتیها نشان میدهد و حدود ۱۵٪ تا ۲۰٪ از معاملات اینترنتی را شامل میشود.
پرفروشترین محصولات سوپرمارکتی عبارتاند از:
- روغن خوراکی؛
- مواد شوینده؛
- تنقلات و اسنکها؛
- نوشیدنیها؛
- دستمال کاغذی و بهداشتی.
خانه و آشپزخانه
این دسته در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۰٪ از فروش آنلاین را تشکیل داده است و بهدلیل ارزش سبد خرید بالا، سهم مهمی در گردش مالی دارد.
پرفروشترین محصولات خانه و آشپزخانه شامل:
- سرویس قابلمه؛
- انواع لوازم برقی کوچک؛
- وسایل دکوری؛
- نظمدهنده و ارگانایزرها؛
- سرویس پذیرایی.
زیبایی و آرایش
این دسته عمدتاً در شبکههای اجتماعی و فروش مستقیم رشد بالایی داشته و یکی از پررقابتترین بازارهاست.
- پرفروشترین محصولات زیبایی و آرایشی:
- کرمهای مراقبت پوست؛
- لوازم آرایش پایه؛
- روغنها و سرمهای مراقبتی؛
- رنگ مو؛
- عطر و ادکلن اقتصادی.
تحلیل رفتار مشتریان
آمار فروش اینترنتی در ایران در ۱۰۰ روز نخست سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که علاوه بر افزایش حجم خرید، الگوی خرید کاربران نیز دچار تغییر شده است. این تغییرات در سه شاخص اصلی یعنی نوع دستگاه خرید، زمان خرید و اعتماد به فروشگاههای ایرانی قابل مشاهده است و هر یک بر اساس دادههای معتبر قابل تحلیل است.
افزایش خرید از موبایل
براساس دادههای سالانه تجارت الکترونیکی ایران و آمار فروش فروشگاه های اینترنتی در ایران، بیش از ۷۰٪ خریدهای آنلاین در این بازه زمانی از طریق موبایل انجام شده است. این رشد سه دلیل مشخص دارد:
- بهینهسازی سایتها و پلتفرمها برای موبایل؛
- افزایش سهم کاربران اینترنت موبایل در کشور؛
- سهولت خرید تکمرحلهای در شبکههای اجتماعی.
تغییر ساعات خرید مشتریان
در سال ۱۴۰۴، پیک خرید آنلاین بین ساعت ۹ تا ۱۲ شب با رشد ۱۸٪ نسبت به سال قبل ثبت شده است. در مقابل، خرید در ساعات کاری حدود ۱۲٪ کاهش و خریدهای صبح زود حدود ۸٪ افزایش یافتهاند. این تغییر نشان میدهد کاربران خریدهای خود را بیشتر در فراغت شبانه انجام میدهند و خریدهای ضروری را به اوایل روز موکول میکنند؛ موضوعی مهم برای زمانبندی تبلیغات و نوتیفیکیشنها است.
افزایش اعتماد به فروشگاههای ایرانی
بر اساس آمار خرید آنلاین در ایران، هرچند رقم دقیقی از میزان اعتماد کاربران اعلام نشده، اما دادههای سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که خرید از فروشگاههای ایرانی ۲۲٪ افزایش یافته، مشتریان بازگشتی ۱۵٪ رشد داشتهاند و پرداخت آنلاین ۹٪ بیشتر از پرداخت در محل شده است. این روندها بیانگر افزایش اعتماد کاربران به فروشگاههای اینترنتی ایرانی است.
چشمانداز تا پایان سال
با توجه به آمار فروش اینترنتی در ایران و رشد چشمگیر در ۱۰۰ روز نخست سال ۱۴۰۴، چشمانداز بازار آنلاین تا پایان سال بسیار مثبت ارزیابی میشود. پیشبینیها نشان میدهد حجم معاملات تجارت الکترونیکی ممکن است به ۹ همت برسد. این رشد همراه با افزایش خریدهای فصلی، فرصتی ارزشمند برای کسبوکارهاست تا با کمپینهای هدفمند، سهم خود را از بازار آنلاین افزایش دهند.