به گزارش روابط‌عمومی آیگپ، کیومرث حاجی‌رحیمیان، مدیرعامل پیام‌رسان آیگپ، در مراسم امضاء این تفاهم‌نامه که در دفتر آیگپ صورت گرفت گفت: همکاری با انجمن مدیریت ایران برای آیگپ یک همکاری معمولی نیست، بلکه گامی راهبردی برای اتصال ظرفیت‌های فناوری بومی به جامعه علمی و مدیریتی کشور است.

انجمن مدیریت ایران یکی از مهم‌ترین نهادهای مرجع در توسعه دانش مدیریت در کشور است و ما باور داریم که فناوری می‌تواند سرعت، دقت و کیفیت این شبکه ارتباطی را چند برابر کند.

وی افزود: در آیگپ همواره تلاش کرده‌ایم بسترهایی طراحی کنیم که فراتر از یک پیام‌رسان عمل کنند؛ بستری جامع برای خدمات سازمانی، ارتباطی، رسانه‌ای و هویتی. تفاهم‌نامه امروز به ما امکان می‌دهد بخشی از این ظرفیت‌ها را در خدمت جامعه علمی کشور قرار دهیم و مسیر ارتباطات دیجیتال بین مدیران، پژوهشگران و فعالان حوزه مدیریت را تسهیل کنیم.

مدیرعامل آیگپ همچنین تأکید کرد: این تفاهم‌نامه آغاز یک مسیر مشترک است. آیگپ می‌خواهد به بستر رسمی ارتباطات دیجیتال نهادهای علمی و حرفه‌ای کشور تبدیل شود.

همچنین دکتر آذر صائمیان، دبیرکل انجمن مدیریت ایران، درباره این همکاری گفت: هدف ما ارتقای ارتباطات علمی و مدیریتی انجمن با تکیه بر ابزارهای دیجیتال بومی است. آیگپ ظرفیت مناسبی برای تسهیل ارتباطات، اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات نوین به اعضای انجمن فراهم می‌کند.

او افزود: اعتماد به پلتفرم‌های داخلی و تقویت این همکاری‌ها، مسیر توسعه مدیریت حرفه‌ای در کشور را هموارتر می‌کند. امیدواریم این تفاهم‌نامه آغازگر مجموعه‌ای از پروژه‌های مشترک و اثربخش میان انجمن و آیگپ باشد.

