پتروشیمی تبریز صادرکننده نمونه استان در بیستونهمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی شد
بیستونهمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور با محوریت «چالشها و الزامات صادرات غیرنفتی در شرایط عدم قطعیت و بهرهبرداری از فرصت موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا» روز ۲۲ آبانماه ۱۴۰۴، به میزبانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز در سالن بینالمللی خاوران برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی تبریز؛ در این همایش، که با حضور دکتر نوری وزیر جهاد کشاورزی، حجتالاسلام والمسلمین مطهریاصل نماینده ولیفقیه در استان، دکتر سرمست استاندار آذربایجان شرقی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، رؤسای اتاق بازرگانی ایران و تبریز، معاون وزارت امور خارجه و جمعی از مدیران ارشد ملی برگزار شد، فعالان اقتصادی و صادرکنندگان برتر استان مورد تجلیل قرار گرفتند.
در این مراسم، شرکت پتروشیمی تبریز به پاس نقشآفرینی مؤثر در توسعه صادرات غیرنفتی و گسترش حضور محصولات پتروشیمی ایران در بازارهای منطقهای و بینالمللی، به عنوان صادرکننده نمونه استان آذربایجان شرقی مورد تقدیر قرار گرفت. همچنین از عملکرد راهبردی دکتر سید نوراله میراشرفی، مدیرعامل شرکت پتروشیمی تبریز، در هدایت هوشمندانه سیاستهای صادراتی و تحقق اهداف توسعه بازار تجلیل شد.
پتروشیمی تبریز طی سالهای اخیر با تکیه بر نوآوری در زنجیره تولید و توسعه بازارهای صادراتی، موفق شده است ضمن افزایش سهم خود در بازارهای جهانی، جایگاه خود را بهعنوان یکی از بازیگران اصلی صادرات غیرنفتی شمالغرب کشور تثبیت کند.
در حاشیه این همایش، نشستهای تخصصی با محورهای «تأثیر موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا بر صادرات صنعتی»، «سیاستهای ارزی و مالی حمایت از صادرکنندگان» و «نقش دیپلماسی اقتصادی در ثبات بازارهای صادراتی» برگزار شد. شرکتکنندگان بر ضرورت تنوعبخشی به بازارهای هدف، تسهیل فرآیندهای گمرکی و ارتقای کیفیت تولیدات صادراتی بهعنوان ارکان اصلی تحقق جهش صادرات غیرنفتی تأکید کردند.
بیستونهمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی، با هدف بررسی راهکارهای توسعه تجارت خارجی و شناسایی فرصتهای نوین در بازارهای منطقهای و بینالمللی، یکی از مهمترین رویدادهای اقتصادی کشور به شمار میرود که حضور و موفقیت پتروشیمی تبریز در آن، بار دیگر بر جایگاه این شرکت بهعنوان یکی از پیشگامان صادرات محصولات پتروشیمی در کشور مهر تأیید زد.