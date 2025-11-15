خبرگزاری کار ایران
تصویر کیفیت صنعت خودرو؛

پیشتازی KMC J7 در بین سدان‌های کشور

جدیدترین گزارش کیفی وزارت صمت نشان می‌دهد KMC J7، با ارتقا و بهبود محسوس کیفیت، عنوان باکیفیت‌ترین سدان را به دست آورد و در جمع سه خودروی سبک برتر کشور قرار گرفت.

به گزارش ایلنا؛ گزارش «عملکرد کیفی صنعت خودرو در بهار 1404» وزارت صمت، بار دیگر روندهای کیفی صنعت خودرو کشور را مورد بررسی قرار داده و جایگاه محصولات مختلف را براساس شاخص‌های تخصصی کنترل کیفیت تعیین کرده است. این گزارش جامع شامل ارزیابی کیفیت اولیه، بررسی عیوب پرتکرار، تحلیل مصرف سوخت و آلایندگی و نیز پایش خدمات فروش و پس از فروش خودروسازان در سراسر کشور است.

نتایج منتشر شده نشان می‌دهد که صنعت خودرو کشور، طی سال‌های اخیر با وجود محدودیت‌ها، به سمت تقویت کنترل کیفیت حرکت کرده و بخشی از شاخص‌های رضایت مشتریان نسبت به سال گذشته بهبود یافته است. در همین راستا، بررسی کیفیت خودروهای سبک در فصل بهار، جایگاه شرکت‌ها و محصولات را با دقت بیشتری نشان می‌دهد.

کی‌ام‌سی J7 تنها سدان در میان 6 خودروی برتر

براساس ارزیابی رسمی انجام شده در سه ماهه نخست سال 1404، خودروی KMC J7 توانسته با حدود دو درصد ارتقا و بهبود کیفیت، در جایگاه اول خودروهای سدان و سوم خودروهای سبک کشور قرار گیرد. این عملکرد، سدان محبوب کرمان موتور را در جمع باکیفیت‌ترین خودروها، بالاتر از بسیاری از رقبای داخلی و مونتاژی قرار داده است.

دستیابی به این جایگاه، نتیجه توجه ویژه کرمان موتور به استاندارهای سخت‌گیرانه کنترل کیفیت و استفاده از قطعات با کیفیت در این شرکت است. این موفقیت همچنین نشان دهنده اعتماد مشتریان به محصولات جدید این شرکت و تثبیت جایگاه KMC J7 در بازار سدان‌های کشور است.

کرمان موتور بارها اعلام کرده است که بهبود کیفیت محصولات، ارتقای خدمات فروش و پس از فروش و افزایش رضایت مشتریان در صدر برنامه‌های این شرکت قرار دارد. عملکرد اخیر KMC J7، تاییدی بر تلاش‌های مستمر این مجموعه، در مسیر توسعه محصول و ایجاد تجربه‌ای بهتر با محصولات با کیفیت برای مصرف کنندگان است.

 

