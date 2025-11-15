به گزارش ایلنا؛ گزارش «عملکرد کیفی صنعت خودرو در بهار 1404» وزارت صمت، بار دیگر روندهای کیفی صنعت خودرو کشور را مورد بررسی قرار داده و جایگاه محصولات مختلف را براساس شاخص‌های تخصصی کنترل کیفیت تعیین کرده است. این گزارش جامع شامل ارزیابی کیفیت اولیه، بررسی عیوب پرتکرار، تحلیل مصرف سوخت و آلایندگی و نیز پایش خدمات فروش و پس از فروش خودروسازان در سراسر کشور است.

نتایج منتشر شده نشان می‌دهد که صنعت خودرو کشور، طی سال‌های اخیر با وجود محدودیت‌ها، به سمت تقویت کنترل کیفیت حرکت کرده و بخشی از شاخص‌های رضایت مشتریان نسبت به سال گذشته بهبود یافته است. در همین راستا، بررسی کیفیت خودروهای سبک در فصل بهار، جایگاه شرکت‌ها و محصولات را با دقت بیشتری نشان می‌دهد.

کی‌ام‌سی J7 تنها سدان در میان 6 خودروی برتر

براساس ارزیابی رسمی انجام شده در سه ماهه نخست سال 1404، خودروی KMC J7 توانسته با حدود دو درصد ارتقا و بهبود کیفیت، در جایگاه اول خودروهای سدان و سوم خودروهای سبک کشور قرار گیرد. این عملکرد، سدان محبوب کرمان موتور را در جمع باکیفیت‌ترین خودروها، بالاتر از بسیاری از رقبای داخلی و مونتاژی قرار داده است.

دستیابی به این جایگاه، نتیجه توجه ویژه کرمان موتور به استاندارهای سخت‌گیرانه کنترل کیفیت و استفاده از قطعات با کیفیت در این شرکت است. این موفقیت همچنین نشان دهنده اعتماد مشتریان به محصولات جدید این شرکت و تثبیت جایگاه KMC J7 در بازار سدان‌های کشور است.

کرمان موتور بارها اعلام کرده است که بهبود کیفیت محصولات، ارتقای خدمات فروش و پس از فروش و افزایش رضایت مشتریان در صدر برنامه‌های این شرکت قرار دارد. عملکرد اخیر KMC J7، تاییدی بر تلاش‌های مستمر این مجموعه، در مسیر توسعه محصول و ایجاد تجربه‌ای بهتر با محصولات با کیفیت برای مصرف کنندگان است.

انتهای پیام/