انتصاب سرپرست جدید معاونت مالی و سرمایه‌گذاری بانک توسعه صادرات ایران

انتصاب سرپرست جدید معاونت مالی و سرمایه‌گذاری بانک توسعه صادرات ایران
دکتر افشین خانی مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران، با صدور حکمی، امین پوربهبهانی را به عنوان سرپرست معاونت مالی و سرمایه‌گذاری این بانک منصوب کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، امین پوربهبهانی دارای سوابق اجرایی و مدیریتی در نظام بانکی کشور از جمله مدیر امور مالی بانک‌های تجارت و اقتصاد نوین بوده است. همچنین دارای تجربه عضویت در هیات مدیره شرکت‌های مختلف و سوابق اجرایی در سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی معتبر است.
وی دارای تحصیلات دکترای حسابداری و پروانه کارشناس رسمی دادگستری در ‌رشته حسابداری و حسابرسی است و فعالیت به عنوان مدرس دانشگاه در حوزه‌های حسابداری و حسابرسی و تالیف مقالات تخصصی در زمینه‌های حسابداری و بانکداری از تجارب علمی وی به شمار می‌رود.

 

 
 

 

