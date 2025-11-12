به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، امین پوربهبهانی دارای سوابق اجرایی و مدیریتی در نظام بانکی کشور از جمله مدیر امور مالی بانک‌های تجارت و اقتصاد نوین بوده است. همچنین دارای تجربه عضویت در هیات مدیره شرکت‌های مختلف و سوابق اجرایی در سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی معتبر است.

وی دارای تحصیلات دکترای حسابداری و پروانه کارشناس رسمی دادگستری در ‌رشته حسابداری و حسابرسی است و فعالیت به عنوان مدرس دانشگاه در حوزه‌های حسابداری و حسابرسی و تالیف مقالات تخصصی در زمینه‌های حسابداری و بانکداری از تجارب علمی وی به شمار می‌رود.

