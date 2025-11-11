در گزارش عملکرد هفتماهه نخست سال ۱۴۰۴ مطرح شد؛
رشد چشمگیر فولاد هرمزگان در تولید، فروش و درآمدزایی
فولاد هرمزگان در ادامه مسیر روبهرشد خود، موفق شد در هفتماهه نخست سال ۱۴۰۴ با افزایش قابلتوجه در تولید، فروش و درآمد، عملکردی درخشان از خود بهجای بگذارد تا همچنان یکی از شرکتهایی باشد که در این شرایط سخت، ضمن حضور موفق در بازارهای داخلی و صادراتی، برای ذینفعان خود و کشور کسب درآمد کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، بر اساس گزارش عملکرد هفتماهه سال ۱۴۰۴، رشد 41 درصدی درآمد کل، افزایش ۲۶ درصدی فروش داخلی و ارتقای بیش از ۲۶ درصدی تولید تختال در فولاد هرمزگان از جمله دستاوردهای این دوره است که بیانگر تداوم روند صعودی این شرکت در مسیر پایداری تولید و توسعه صادرات است.
رشد ۲۶ درصدی تولید تختال
بنابر این گزارش، شرکت فولاد هرمزگان در بازه زمانی مذکور موفق شده است ۸۹۹ هزار و ۳۸۸ تن تختال تولید کند که این میزان در مقایسه با ۷۱۲ هزار و ۳۹۱ تن مدت مشابه سال گذشته، رشد ۲۶ درصدی را نشان میدهد. این افزایش تولید در شرایطی رقم خورده که شرکت با محدودیتهای انرژی و فشارهای عملیاتی روبهرو بوده است.
در واحد احیا مستقیم نیز در همین مدت یکمیلیون و ۱۵۷ هزار و ۴۲۴ تن آهن اسفنجی تولید شده است که نسبت به میزان تولید در مدت مشابه سال قبل افزایش حدود یکدرصدی را نشان میدهد. با این رشد، فولاد هرمزگان همچنان فراتر از ظرفیت اسمی خود در مسیر پایداری تولید حرکت کرده است.
رشد 17 درصدی فروش تختال
در بخش فروش داخلی نیز این شرکت موفق به ثبت عملکردی قابلتوجه شد. طی هفتماهه نخست امسال، ۵۲۹ هزار و ۷۶۶ تن تختال در بازار داخلی به فروش رسید که در مقایسه با ۴۲۰ هزار و ۲۸۴ تن سال گذشته، رشد ۲۶ درصدی را نشان میدهد. مقدار آهناسفنجی به فروش رفته در سال گذشته میزان ۱۹۹ هزار و ۹۹۲ تن بوده است. از سوی دیگر، فولاد هرمزگان در بازارهای جهانی نیز عملکرد درخشانی داشت و با فروش ۳۲۰ هزار و ۳۹۳ تن تختال صادراتی، نسبت به ۳۰۴ هزار و ۶۵۷ تن مدت مشابه سال قبل، افزایش حدود ۵ درصدی را تجربه کرد.
در مجموع، میزان فروش کل فولاد هرمزگان در این دوره به ۸۵۰ هزار و ۱۵۸ تن رسید که در مقایسه با ۷۲۴ هزار و ۹۴۱ تن سال گذشته، رشد بیش از ۱۷ درصدی را ثبت کرده است.
رشد 41 درصدی مجموع، درآمد کل فولاد هرمزگان از محل فروش داخلی و صادراتی
در بخش مالی نیز روند صعودی این شرکت تداوم یافت. درآمد فولاد هرمزگان از محل فروش داخلی در هفتماهه نخست امسال به ۱۶۸ هزار و ۸۱۶ میلیارد ریال رسید که در مقایسه با ۱۲۳ هزار و ۹۵۴ میلیارد ریال سال قبل، افزایش ۳۶ درصدی را نشان میدهد. گفتنی است که درآمد سال گذشته شامل فروش اسفنجی ۲۳ هزار و ۹۹۹ میلیارد ریال و فروش تختال ۹۹ هزار و ۹۵۵ میلیارد ریال بود.
درآمد حاصل از صادرات نیز با رشد قابلتوجه ۵۰ درصدی از ۶۰ هزار و ۴۴۸ میلیارد ریال به ۹۰ هزار و ۵۷۷ میلیارد ریال افزایش یافت. در مجموع، درآمد کل فولاد هرمزگان از فروش داخلی و صادراتی در این دوره به ۲۵۹ هزار و ۳۹۴ میلیارد ریال رسید که در مقایسه با ۱۸۴ هزار و ۴۰۲ میلیارد ریال سال گذشته، رشد ۴۱ درصدی را رقم زده است.