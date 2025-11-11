بیانیه شرکت تدبیر فردای نیک درباره آخرین وضعیت پرونده شرکت آهنگری تراکتورسازی

مدیرعامل شرکت تدبیر فردای نیک طی بیانیه ای از تشکیل پرونده قضایی علیه شرکت آهنگری تراکتورسازی خبر داد. در متن بیانیه ای که توسط روابط عمومی و بین الملل این شرکت در اختیار رسانه ها قرار گرفته، آمده است:

بسیاری از سهامداران خرد، کارگران و شهروندان علاقمندند از کم و کیف پرونده شرکت آهنگری تراکتور سازی مطلع شوند اما متاسفانه تاکنون، اطلاع رسانی مناسب صورت نگرفته و همین امر موجب شده است که بیشتر بر گمانه زنی تکیه شود تا بیان واقعیت.

شرکت تدبیر، به عنوان یکی از مالباختگان این پرونده؛ یک شرکت سهامی خاص است و در حوزه سرمایه گذاری در بازار سرمایه و مشارکت در انواع پروژه های تولیدی، خدماتی و بازرگانی فعالیت دارد. شرکت‌های اشتالز فولاد خاورمیانه و آهنگری تراکتورسازی ایران؛ وجوه زیادی را از شرکت‌های تدبیر فردای نیک و تعداد دیگری از سرمایه‌گذاران دریافت کردند.

علاوه بر ما شکایات متعدد دیگری هم در پرونده هایی که علیه این شرکت و سهامداران عمده و مدیران آنها تشکیل شده؛ ثبت گردیده است. بر اساس قراردادهای منعقده قرار بود وجوه دریافتی صرف سرمایه‌گذاری برای توسعه خطوط تولیدی شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران از قبیل خرید ماشین‌آلات جدید و غیره شود تا به توسعه صنعتی کارخانه و کشور کمک گردد و در ادامه هم صدها فرصت شغلی جدید ایجاد شود و ما نیز به واسطه سرمایه‌گذاری در صنعت به سود معقولی برسیم. بر اساس طرح‌های سرمایه‌گذاری ارائه شده به ما مدارکی از قبیل ثبت سفارش، پروفرما و حتی برگ سبز ترخیص ماشین‌آلات از گمرک ارائه نمودند و قراردادهای فی‌مابین بر پایه این مدارک و مستندات تنظیم و وجوه سهم سرمایه‌گذار بر همین اساس به حساب‌های رسمی شرکت‌های فوق‌الذکر پرداخت شده است.

قرار بود با این سرمایه ها کارخانه توسعه بسیاری پیدا کند و انواع محصولات جدید به تولیدات کارخانه اضافه شود لکن در پاییز ۱۴۰۳ کشف گردید که جریان در عمل به شکل دیگری بوده است و در صحت برخی مدارک تردید ایجاد شد. مشخص شد که اوضاع آن‌گونه که انتظار می‌رفته نیست. ابتدا بر پایه احترام متقابل و اعتماد فی‌مابین سعی در حل مسالمت‌آمیز مسئله کردیم لکن با خروج دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران از کشور و به نتیجه نرسیدن مذاکرات و جعلی به نظر رسیدن بیشتر مدارک ارایه شده؛ یک شکایت کیفری در دادگستری تبریز اقامه شد. شکایت گفته شده در شعبه ۲۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز در حال رسیدگی است.

متاسفانه بنا بر اظهار رسمی مقامات گمرک کشور در پاسخ به استعلام مقام محترم قضایی تأیید شد که این مدارک جعلی و مخدوش است. در توضیح بیشتر باید گفت که شرح کالا در اوراق گمرکی ارائه شده به ماشین‌آلات دروغین تغییریافته و جعل شده و ارقام مبالغ آنها نیز به ده‌ها برابر تغییر یافته و اکثر مدارک ارائه شده دیگر نیز جعلی هستند. اتهامات زیادی در شکایت کیفری مطروحه به شرکت‌های فوق‌الذکر وارد شده که در اینجا از ذکر آنها پرهیز می‌شود؛ لکن تصمیم‌گیری در خصوص اینکه آیا اقدامات انجام شده توسط آن شرکت‌ها و مدیران آنها مشمول چه عناوین مجرمانه‌ای است بر عهده مقام محترم قضایی خواهد بود.

با بررسی صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران می‌توان ملاحظه نمود که اصولاً وجوه واریزی ما و سایر سرمایه‌گذاران در حساب‌های شرکت آهنگری قابل‌مشاهده نبوده و بدهی های شرکت به سرمایه گذاران کتمان شده و می‌توان به این نتیجه رسید این وجوه در موارد قید شده و مشخص شده در قراردادها صرف نشده و از شرکت و احتمالاً از کشور خارج شده است.

باتوجه‌به اینکه شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران شرکتی سهامی عام و بورسی است و بر اساس مقررات حاکم بر بازار سرمایه تمامی فعالیت‌های تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و حسابرسی سالیانه آن توسط بازرسان و حسابرسان معتمد سازمان بورس اوراق بهادار صورت می‌گیرد و از سوی دیگر با مشاهده پتانسیل‌های بالقوه موجود در مجموعه آهنگری در آن زمان و همکاری آن شرکت با شرکت‌های بزرگ خودروساز و قطعه‌ساز و با مطالعه بازار نسبت به قطعاتی که قرار بود به تولیدات اضافه شود و با اعتمادی که مدیران شرکت از سرمایه گذاران جلب کرده بودند، همه این عوامل شرکت ما را متقاعد نمود تا نسبت به سرمایه‌گذاری بر اساس قراردادهای منعقده فی‌مابین اقدام نمایند.

در تشریح موضوع شرکت در مزایده سهام شرکت ایدم (شرکت تولید موتورهای دیزل ایران) باید گفت که ماجرا از این قرار بود که مدیران شرکت آهنگری و اشتالز با جلب‌اعتماد سرمایه‌گذاران، ادعا می‌کنند که می‌خواهند در مزایده‌ای که شرکت سایکو برای فروش ۷۷ درصد سهام خود در شرکت ایدم برگزار می‌کند، شرکت نمایند و تمایل دارند برای تأمین وجه لازم جهت شرکت در این مزایده خرید سهام شریک بگیرند.

در پی ارائه انواع مدارک و مانورها، سرمایه‌گذاران از جمله شرکت تدبیر فردای نیک فریب می‌خورند و برپایه اسناد ارائه شده قراردادهای فی‌مابین شرکت‌های فوق الذکر و خریداران منعقد می گردد. تمامی وجوه خرید این سهام به حساب شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران واریز می‌شود تا بطور یکجا مبالغ را به شرکت ساپکو پرداخت نمایند.

در پی درخواست های مکرر شرکت‌های سرمایه گذار و استعلام حسابرسان آنها، تاییدیه ای ممهور به مهر و امضای امور مالی شرکت ساپکو ارائه می‌شود که وصول وجوه توسط آن شرکت را تایید می نمود اما متأسفانه اخیرا" معلوم شد که اساسا" شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران در این مزایده شرکت ننموده و برنده این مزایده نبوده است. شرکت ساپکو نیز در پاسخ به استعلام مراجع قضایی راجع به صحت تاییدیه های دریافت وجوه و سایر مدارک دال بر برنده بودن آنها در مزایده اعلام نموده که تمامی آن ها جعلی هستند. هنوز نحوه جعل این اسناد و ابعاد شبکه ایی که آن را انجام داده اند نامعلوم است و دستگاه قضایی در حال تکمیل تحقیقات است.

اگر چه تمامی وجوه رسما از طریق سیستم بانکی پرداخت شده و ما رسید داریم لکن اخیرا متوجه شدیم که منعکس نشده است. با بررسی صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت آهنگری مشخص می‌شود که وجوه دریافتی از شرکت‌های تدبیر و سایر سرمایه‌گذاران در حساب‌های رسمی شرکت آهنگری مشاهده نشده و با حساب سازی به نام آورده سهامداران یا حسابهای دیگر درج شده و متأسفانه حسابرسان شرکت آهنگری در سال‌های گذشته یا حساب‌های شرکت تدبیر و سایر سرمایه‌گذاران را کتمان نموده. عمل حسابرسی شرکت آهنگری موجب تردید در صحت فعالیت آن است.

مطابق سایت سازمان بورس ، حدود نیمی از سهام شرکت آهنگری متعلق به آقای مجید باویلی تبریزی است و بیش از بیست درصد آن متعلق به شرکت اشتالز فولاد خاورمیانه است که شرکت اشتالز متعلق به آقای مجید باویلی و دو فرزند ایشان آقایان پدرام و پیام باویلی است. اعضای هیات مدیره شرکت اشتالز هم آقایان مجید و پدرام و پیام باویلی تبریزی هستند که البته اینها عضو هیات مدیره شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران هم هستند.

باتوجه‌به اینکه تخلفات صورت‌گرفته در شرکت آهنگری از پاییز سال ۱۴۰۳ برای ما مسجل گردید، به‌محض شکایت نزد مراجع قضایی مراتب به سازمان بورس و اوراق بهادار منعکس گردید که بر اساس برخی گزارش‌ها، سازمان بورس دست به اقداماتی از قبیل بسته‌شدن نماد شرکت آهنگری در بورس و غیره زده است. همچنین جلساتی با حضور مدیران شرکت تدبیر به نمایندگی از سرمایه‌گذاران و سایر سهام‌داران با مدیران سازمان بورس انجام شده که طی آن قول‌های مساعدی در خصوص پیگیری این موضوع داده شده است.

سرنوشت این پرونده تا حد زیادی به تصمیمات مقام محترم قضایی بستگی دارد. امیدواریم سرعت تکمیل تحقیقات و دادرسی افزایش یابد تا سریعتر تکلیف معلوم شود. در حال حاضر نگرانی عمیقی بر تعداد زیادی سهامدار که گفته می شود حدود سی هزار نفر هستند حاکم شده است. شرکت ما نیز مقدار زیادی از سهام این کارخانه را داراست و خود ما هم از این بابت متضرر هستیم.

امیدواریم سازمان بورس هم در این مورد تدابیر درستی بیاندیشد؛ به خصوص که به رغم گذشت مهلت های ارائه صورتهای مالی به مجمع عمومی، مدیران شرکت از ارائه صورتهای مالی به مجمع عمومی خودداری کرده اند ولی چون بیش از هفتاد درصد سهام شرکت متعلق به متهمان است آنها نگرانی زیادی از زیان از این بابت ندارند چون چند برابر این رقم را دریافت کرده و از شرکت خارج ساخته اند.

در خصوص کارگران نیز باید عرض کنم که ما نگرانی آنها را درک می کنیم و با آنها در این نگرانی شریک هستیم. ما یقینا همه تلاش خود را خواهیم کرد تا کارخانه روی پای خود بایستد و کارگران به کارشان ادامه دهند. اساسا سرمایه گذاری ها ما از باب حمایت از این امر بوده که نه تنها کارگران موجود به کار خود ادامه دهند بلکه صدها کارگر به جمع آنها اضافه شوند لکن با این وضعیت مواجه شده ایم که به همه ما اعم از سرمایه گذاران، سهامداران و کارگران و اقتصاد کشور و اعتماد عمومی آسیب وارد شده است لکن علاوه بر تعقیب و درخواست کیفر متهمان باید دست به دست هم دهیم تا همگی کمترین آسیب را ببینیم. در پایان از مقامات محترم قضایی کشور و نیز رسانه ها خواستارم ضمن بررسی دقیق ابعاد و جوانب مختلف این پرونده، زمینه تسریع رسیدگی به پرونده و احقاق حقوق مالباختگان را فراهم آورند.

با احترام

روابط عمومی و بین الملل شرکت تدبیر فردای نیک

انتهای پیام/