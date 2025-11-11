برقآپ، گام تازه در مسیر تحول دیجیتال صنعت برق ایران
برقآپ قصد دارد در نمایشگاه امسال از نسل جدید سامانههای دیجیتال خود رونمایی کند؛ سامانههایی که قرار است فرآیند تأمین، مدیریت و مصرف انرژی را وارد مرحلهای تازه از تحول دیجیتال کنند.
در آستانهی برگزاری بیستوپنجمین نمایشگاه بینالمللی صنعت برق ایران، نام «برقآپ» بیش از هر زمان دیگری در میان فعالان و کارشناسان این صنعت شنیده میشود.
این برند که پیشتر با راهاندازی نخستین سامانه آنلاین خرید برق کشور شناخته شد، اکنون با توسعهی زیرساختهای فناورانه خود، بهعنوان نخستین زنجیره تأمین و مدیریت هوشمند برق ایران معرفی میشود.
رونمایی از چهار سامانه کلیدی برقآپ
منابع آگاه در صنعت برق خبر میدهند که مجموعه برقآپ امسال با معرفی چهار پلتفرم نوآورانه وارد فاز جدیدی از توسعه خواهد شد.
بر اساس اعلام رسمی این شرکت، این چهار سامانه عبارتاند از:
برقآپ پلاس
برقآپ پرو
برقآپ اکو
برقآپ مارکت
هر یک از این سامانهها با بهرهگیری از فناوریهای هوش مصنوعی، تحلیل داده و زیرساختهای دیجیتال بومی طراحی شدهاند تا تجربهای کاملاً جدید از ارتباط میان مصرفکننده و بازار برق ایجاد کنند
تمرکز بر تحول در زنجیره انرژی کشور
برقآپ با رویکردی جامع، قصد دارد تمامی سطوح مشترکین از صنایع بزرگ و واحدهای تجاری تا مصرفکنندگان با قدرت قراردادی بالای پنج کیلووات را پوشش دهد.
به گفته کارشناسان، این رویکرد میتواند زنجیرهی خرید، توزیع و مدیریت مصرف برق را در کشور بهصورت یکپارچه و هوشمند متحول کند.
حرکت بهسوی بازار هوشمند برق
تحلیلگران صنعت انرژی معتقدند ورود پلتفرمهایی مانند برقآپ پلاس و برقآپ مارکت میتواند نقطهی عطفی در روند خصوصیسازی و دیجیتالی شدن بازار برق باشد.
این پلتفرمها با امکان پایش مصرف، خرید آنلاین، پرداخت الکترونیکی و دسترسی به برق سبز، گامی مهم در جهت هوشمندسازی تبادلات انرژی محسوب میشوند.
از سوی دیگر، توسعهی این سامانهها میتواند به کاهش هزینههای خرید برق، افزایش شفافیت معاملات و ارتقای کارایی شبکه کمک کند — موضوعی که در سیاستهای جدید وزارت نیرو نیز بر آن تأکید شده است.
چشمانداز نمایشگاه صنعت برق ۱۴۰۴
نمایشگاه امسال بدون تردید یکی از مهمترین رویدادهای حوزه انرژی کشور خواهد بود.
برقآپ در این نمایشگاه قصد دارد نسل تازهای از سامانههای خود را برای نخستین بار بهصورت رسمی معرفی کند.
فعالان و کارشناسان این صنعت معتقدند که حضور این مجموعه میتواند چهرهی تازهای از آیندهی دیجیتال صنعت برق ایران را ترسیم کند.
به نظر میرسد رونمایی از سامانههای جدید برقآپ تنها یک معرفی محصول نیست؛ بلکه آغاز مرحلهای تازه در تحول دیجیتال صنعت انرژی کشور است — تحولی که میتواند مسیر تعامل میان تولیدکننده و مصرفکنندهی برق را برای همیشه تغییر دهد.
با توجه به اعلام روابط عمومی برقآپ، پیشبینی میشود که رونمایی سامانههای جدید دربیستوپنجمین نمایشگاه بینالمللی صنعت برق ایران از ۲۰ تا ۲۳ آبانماه ۱۴۰۴ در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران و در غرفههای برقآپ صورت میگیرد.