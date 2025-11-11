به گفته کارشناسان دکوراسیون داخلی نیمارکی، سبک نئوکلاسیک در سال‌های اخیر به یکی از پرطرفدارترین انتخاب‌ها برای طراحی کابینت آشپزخانه تبدیل شده است. این سبکِ میانه، به واسطه ویژگی‌های ظاهری و ساختاری خاص خود به خوبی توانسته بسیاری از سلایق را پوشش دهد و نیاز اکثر فضاهای داخلی را برآورده کند. این سبک کابینت از هرنظر پتانسیل ویژه‌ای داشته به همین دلیل شاهد اجراهای منحصربه‌فرد آن براساس ترند‌های روز طراحی داخلی هستیم.

سبک نئوکلاسیک در طراحی کابینت آشپزخانه چیست؟

همانطور که گفتیم نئوکلاسیک به عنوان یک سبک ترکیبی توانسته مرز‌های پررنگ بین سبک کلاسیک و مدرن که دو قطب مخالف هستند را با ظرافت تمام محو کند. این سبک تلفیقی از اصالت و مدرنتیه است که همزمان شکوه دکورهای مجلل و لوکس بودن فضاهای مدرن را به ارمغان می‌آورد.

سبک نئوکلاسیک در واقع پاسخی به نیازهای امروزی برای داشتن فضایی شیک، کاربردی و در عین حال ماندگار، دلنشین و روح‌دار است. این سبک با الهام از معماری و طراحی کلاسیک، اما با پیاده‌سازی جزئیات و پرداخت‌های ظریف، حذف تزئینات سنگین و خلق بستری مدرن و خلوت توانسته جایگاه ویژه‌ای در طراحی داخلی پیدا کند.

کابینت آشپزخانه نئوکلاسیک جدید معمولاً دارای قاب‌بندی‌های ظریف با عمق کم، پرداخت‌هایی به شکل خطوط صاف و انحناهای ملایم، طیف رنگی متنوع از رنگ‌های روشن و خنثی، ملایم و موقر، گرم طبیعی تا عمیق و درامتیک با متریال باکیفیت هستند. این ویژگی‌ها باعث می‌شوند آشپزخانه هم حس لوکس و هم برای استفاده روزمره مناسب باشد.

تفاوت سبک نئوکلاسیک با کلاسیک و مدرن چیست؟

کلاسیک : سطوحی با منبت‌کاری پیچیده و پرداخت‌های سنگین، در رنگ‌های غنی و رنگ‌های تیره با تزئینات زیاد و چشمگیر.

: سطوحی با منبت‌کاری پیچیده و پرداخت‌های سنگین، در رنگ‌های غنی و رنگ‌های تیره با تزئینات زیاد و چشمگیر. مدرن : سطوح صاف و ساده با طراحی فلت، بدون تزیینات و جزئیات و غالبا در رنگ‌های خنثی و بیسیک.

: سطوح صاف و ساده با طراحی فلت، بدون تزیینات و جزئیات و غالبا در رنگ‌های خنثی و بیسیک. نئوکلاسیک: پرداخت‌های سبک، جزئیات ساده و تزیینات ظریف، غالبا در رنگ‌های روشن، ملیح و موقر با متریال‌های باکیفیت که حس لوکس بودن را منتقل می‌کنند.

چرا نئوکلاسیک در سال‌های اخیر محبوب‌تر شده است؟

هماهنگی با آپارتمان‌های امروزی که نیاز به طراحی کاربردی و بهینه دارند.

ایجاد حس لوکس بودن بدون نیاز هزینه‌های سنگین سبک کلاسیک.

القای حس شکوه در اوج ظرافت و لوکس بودن در عین سادگی.

پتانسیل فوق‌العاده بالا در طراحی و انعطاف در تولید‌.

تنوع متریال قابل استفاده و امکان ترکیب متریال‌های مختلف با یکدیگر.

تنوع طیف رنگی در حالت‌های مات و نیمه‌براق.

قدرت ارتباط با اکثر دکوراسیون‌ها.

امکان اجرا در فضای کوچک، کم‌نور، بزرگ، نورگیر و...

پاسخ به نیاز‌های روز، امکان خلق فضایی مدرن و کاربردی با حس دعوت‌کننده و گرم.

امکان تلفیق با مدرنتیه و هوشمندسازی.

ویژگی‌های کابینت نئوکلاسیک که در سال ۱۴۰۴ ترند شده‌اند

در ۱۴۰۴، طراحان داخلی تأکید ویژه‌ای بر سادگی همراه با جزئیات ظریف دارند. این یعنی دیگر خبری از منبت‌کاری یا تزئینات سنگین نیست و با تمایل به سمت مینیمالیسم همچنان حس اصالت و شکوه را منتقل می‌کنند. در این ترند‌ها فرم‌ها ساده‌تر شده‌اند و قاب‌های برجسته، خطوط دقیق و استفاده هوشمندانه از رنگ‌های خنثی، مات و‌‌ ملایم، به فضا هویتی کلاسیک و در عین حال مدرن می‌بخشد.

متریال‌هایی مانند چوب طبیعی با پرداخت‌های ملایم، دستگیره‌های مینیمال با رنگ‌های طلایی یا مشکی مات، استفاده از سنگ‌ برای صفحه‌رویی، استفاده از جزیره با کاربری‌های مختلف و‌‌‌‌... ازجمله ترندهای محبوب در این سبک هستند. این کابینت‌ها نه‌تنها زیبایی بصری دارند، بلکه با سبک زندگی امروزی نیز کاملا و حس آرامش، نظم و وقار را در آشپزخانه منتقل می‌کنند.

ترکیب رنگ‌های روشن و خنثی در طراحی جدید

در سال ۱۴۰۴، رنگ‌های بیسیک، روشن و خنثی مانند سفید، کرم، طوسی و خاکی روشن، بژ و گریژ همچنان در صدر انتخاب‌ها هستند. این رنگ‌ها باعث می‌شوند آشپزخانه بزرگ‌تر و روشن‌تر به نظر برسد و با سایر عناصر دکوراسیون به‌راحتی هماهنگ شود.

متریال‌های پرطرفدار در کابینت‌های نئوکلاسیک جدید

MDF با روکش پلی‌اورتان

MDF با روکش چوب طبیعی

ممبران

چوب طبیعی راش‌، بلوط، ملچ و...

فلز، سنگ و شیشه (به عنوان متریال مکمل)

ترندهای طراحی آشپزخانه در ۱۴۰۴ از نگاه طراحان داخلی

در ۱۴۰۴، طراحی آشپزخانه به‌ سمت تلفیق مینیمالیسم، عملکردگرایی و هماهنگی با سبک زندگی مدرن حرکت کرده است. طراحان داخلی به دنبال خلق فضایی چندمنظوره و بهینه، آرامش‌بخش و دعوت‌کننده، راحت و به‌روز هستند. به عنوان برخی از ترندهای طراحی آشپزخانه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد‌.

کابینت‌های با سبک تلفیقی و مینیمال استفاده از متریال‌های پایدار مانند چوب فرآوری‌شده و سنگ طبیعی و فلز نورپردازی چندلایه با قابلیت تنظیم شدت و رنگ نور جزیره‌های چندمنظوره استفاده از رنگ‌های گرم و طبیعی در کنار رنگ‌های ملایم و خنثی تمرکز بر هماهنگی پلان کابینت با کف و دیوارهای آشپزخانه گرایش به آشپزخانه‌های باز و مینیمال

ترکیب متریال کلاسیک با تجهیزات مدرن

استفاده از سنگ طبیعی برای صفحه کابینت در کنار تجهیزات به‌روز آشپزخانه، مانند فرهای توکار و هودهای مخفی، کابینت آشپزخانه نئوکلاسیک با روکش چوب در کنار سینک هوشمند و... یکی از ترندهای جذاب و کاربردی است.

نقش نورپردازی در جلوه کابینت نئوکلاسیک

نورپردازی مخفی زیر کابینت‌ها و نورهای گرم نقطه‌ای درون ویترین‌ها، نورهای خطی اطراف جزیره و... جلوه‌ای مدرن به طراحی نئوکلاسیک داده، کنتراست و عمق بصری بیشتری ایجاد کرده و جزئیات ظریف این سبک را نمایان‌تر می‌کند.

برآورد قیمت کابینت نئوکلاسیک در ۱۴۰۴

توجه داشته باشید که قیمت اجرای کابینت نئوکلاسیک در 1404 برآوردی از هزینه پایه هر متر کابینت نئوکلاسیک در متراژ مورد نیاز، هزینه یراق آلات و تزیینات، تجهیزات و امکانات جانبی، هزینه طراحی، حمل‌ و نقل، دستمزد اجرا، نصب و... است.

محدوده تقریبی قیمت کابینت‌های نئوکلاسیک در بازار

با مقایسه مجموعه های مختلف، قیمت کابینت نئوکلاسیک با کیفیت در بازه‌ 21/000/000 تا 25/000/000 تومان به ازای هر متر طول متغیر است. این بازه به جنس متریال مورد استفاده، نوع پوشش، میزانِ جزئیات و طراحی کابینت بستگی دارد.

مقایسه کوتاه بین کابینت مدرن و نئوکلاسیک در خانه‌های ایرانی

مدرن : کابینت مدرن هزینه کمتر و طراحی ساده‌تر دارد. مناسب فضاهای کوچک تا بزرگ و خلق فضای مینیمال، امروزی‌تر و بروز است.

: کابینت مدرن هزینه کمتر و طراحی ساده‌تر دارد. مناسب فضاهای کوچک تا بزرگ و خلق فضای مینیمال، امروزی‌تر و بروز است. نئوکلاسیک: کابینت نئوکلاسیک به نسبت هزینه‌ بالاتر و دوام بیشتری دارد. مناسب فضای متوسط به‌بالا است و جلوه‌ لوکس و گیراتری دارد.

سلیقه خانواده‌های ایرانی در سال ۱۴۰۴

خانواده‌های ایرانی در ۱۴۰۴ بیشتر به دنبال طراحی‌هایی بوده‌اند که هم کاربردی باشد و هم زیبایی ماندگار داشته و Timeless باشد. به همین دلیل، کابینت نئوکلاسیک انتخابی متعادل بین سادگی و اصالت بوده که امسال نیز جزو پرمخاطب‌ترین‌ها است.

نکات انتخاب هوشمندانه کابینت نئوکلاسیک

گفتیم که کابینت نئوکلاسیک یکی از ترندهای اصلی طراحی داخلی است. سبکی که با ترکیب اصالت و مدرنیته، هم زیبایی و هم کارایی را برای آشپزخانه به ارمغان می‌آورد. اما یک انتخاب هوشمندانه نیازمند اطلاعات دقیق است !

از برندها یا کارگاه‌های معتبر خرید کنید !

نمونه‌کارهای قبلی از لحاظ طراحی حرفه‌ای و کیفیت متریال را بررسی کنید

اطمینان از استفاده از یراق‌آلات استاندارد و بادوام.

دریافت قرارداد شفاف شامل زمان تحویل، قیمت توافقی و شرایط پرداخت.

دریافت ضمانت کیفیت

توجه به هماهنگی بین سبک کلی دکوراسیون و کابینت‌ها

به عنوان کلام پایانی، کابینت نئوکلاسیک زمانی بیشترین جلوه را دارد که با کف‌پوش، دیوارپوش و بطور کلی با دکوراسیون خانه هماهنگ باشد. بنابراین انتخاب ترکیب رنگ، متریال و طراحی باید با در نظر گرفتن کل فضای خانه انجام شود. در انتخاب تیم طراح و سازنده وسواس به خرج دهید تا بعدها از انتخاب خود رضایت کامل داشته باشید.

انتهای پیام/