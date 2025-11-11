مدیرعامل شرکت "هماپلاستیک" در گفتگو با ایلنا مطرح کرد؛
تولیدکنندگان پلاستیک در آستانه تعطیلیاند
مدیرعامل شرکت "هماپلاستیک" گفت: توقف واردات قطعات، تخصیص نامناسب ارز و بارهای مالیاتی تولیدکنندگان پلاستیک را با خطر جدی تعطیلی مواجه کرده است.
اسرافیل قنبریممان، مدیرعامل شرکت تولیدی "هماپلاستیک" در گفتگو با خبرگزاری ایلنا اظهار کرد: این شرکت در زمینه طراحی و تولید ماشینآلات و محصولات صنعت پلاستیک فعالیت میکند.
قنبریممان افزود: بخش طراحی در تهران مستقر است و کارخانه تولیدی در میانه قرار دارد و در بخش طراحی حدود ده تا پانزده نفر مشغول به کار هستند.
وی توضیح داد: شرکت ما محصولات مارپیچ، گیربکس، قالب و قطعات مرتبط را طراحی و تولید میکند؛ اما برخی قطعات تخصصی مانند مارپیچهای خاص و قالبهای ویژه بهدلیل صرفه اقتصادی از چین وارد میشود.
ثبتسفارشها با مشکل مواجه شده و واردات قطعات متوقف شده است
مدیرعامل هماپلاستیک عنوان کرد: در چند ماه اخیر واردات ما عملاً متوقف شده است زیرا ثبتسفارش با مشکل مواجه است و تخصیص ارز به تولیدکنندگان کوچک داده نمیشود. تا زمانی که سیاست ارزی و مالیاتی اصلاح نشود و تأمین انرژی پایدار صورت نگیرد، تولید داخلی توان رقابت را از دست خواهد داد.
قنبریممان متذکر شد: شرکتهایی که صادرات دارند بهراحتی ارز دریافت میکنند؛ اما ما که بخشی از زنجیره تأمین هستیم از این امکان محرومیم و تفاوت نرخ ارز صادراتی و وارداتی کار را پیچیده کرده است.
قنبریممان توضیح داد: این تأخیرها و توقف واردات باعث میشود مونتاژ دستگاهها متوقف شود و واحدهای تولیدی وابسته به این ماشینآلات دچار وقفه و زیان شوند.
مالیات، ارزشافزوده و بیاعتمادی به تولید
مدیرعامل هماپلاستیک تشریح کرد: نظام مالیاتی و نحوه محاسبه ارزش افزوده از موانع عمده تولید است و بار مالیاتی پیاپی تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده است.
قنبریممان افزود: بخشی از هزینهها و مالیاتهای فرعی موجب شده سرمایهگذاریها بازدهی لازم را نداشته باشد و بسیاری از سالنهای تولیدی که ساخته شدهاند در عمل بسته باقی بمانند. این روند تولید را کاهش میدهد و در مواردی واحدها را به تعطیلی میکشاند.
خامفروشی پتروشیمی و پیامدهای اجتماعی
مدیرعامل هماپلاستیک خاطرنشان کرد: فروش خام مواد پتروشیمی به خارج با قیمت پایین، فرصت فرآوری و ایجاد ارزش افزوده در داخل را از بین میبرد.
قنبریممان اضافه کرد: وقتی محصول پایه به قیمت پایین صادر شود، تولیدکننده داخلی نمیتواند با نمونه وارداتی رقابت کند و نتیجهاش بیکاری کارگران و کاهش اشتغال داخلی است. این سیاستها موجب انتقال فرصتهای شغلی به خارج و فشار اجتماعی بر خانوادههای کارگری میشود.
مدیرعامل هماپلاستیک عنوان کرد: از دولت انتظار داریم ثبات در سیاستگذاری، تخصیص عادلانه ارز، اصلاح نظام مالیاتی و تأمین انرژی پایدار را فراهم کند. تولیدکننده باید فضای کار آزاد و قابل پیشبینی داشته باشد تا بتواند سرمایهگذاری کند و اشتغال ایجاد کند.
وی اظهار کرد: تا زمانی که برق و گاز تضمین شده و سرمایه در گردش فراهم نشود و تصمیمات خلقالساعه ادامه یابد، تولید داخلی توان لازم برای ادامه فعالیت را نخواهد داشت.