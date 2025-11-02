صنعت خودرو در مسیر نوآوری؛ KITONEXT 1404 در راه است

به گزارش ایلنا، رویداد KITONEXT با هدف ایجاد بستری برای تعامل مؤثر میان صنعت و دانشگاه، شناسایی فرصت‌های نوآورانه در حوزه فناوری و صنایع خودروسازی و همچنین حمایت از ایده‌های نو برگزار می‌شود. برگزاری کارگاه‌های تخصصی، نشست‌های علمی و ارائه پروژه‌ها و دستاوردهای فناورانه شرکت کرمان موتور از محورهای اصلی این دوره به شمار می‌رود.

محورهای تخصصی سومین رویداد کیتونکست کرمان موتور به شرح زیر اعلام شد:

وسایل نقلیه عمود پرواز eVTOL

نوآوری در قوای محرکه خودروهای هیبریدی، برقی و بنزینی

فناوری‌های نوین در شبکه برق و نرم افزارهای خودرویی

تولید، لجستیک و زنجیره تامین هوشمند

هوش مصنوعی، تحلیل داده و نقش آن در صنعت خودرو

طراحی وسایل حمل و نقل (Transportation Design)

تجلیل از برترین طرح‌های مسابقه استایل eVTOL

مدرسه کسب و کار کرمان موتور

دوره دوم این رویداد در آبان ۱۴۰۳ در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد و با حضور مدیران ارشد کرمان موتور، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، مسئولان دانشگاهی، نخبگان علمی، شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها همراه بود. در آن دوره، موضوعاتی نظیر پیشرانه‌های نوین، خودروهای هوشمند، کاهش آلاینده‌ها، انرژی‌های نو، مواد پیشرفته و نوآوری‌های مرتبط با حمل و نقل مورد بررسی قرار گرفت.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام می‌توانند به سایت کرمان موتور به نشانی kermanmotor.com/events مراجعه کنند.

