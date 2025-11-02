صنعت خودرو در مسیر نوآوری؛ KITONEXT 1404 در راه است
ثبت نام سومین دوره رویداد «فرصتهای نوآوری و فناوری کرمان موتور» با عنوان «KITONEXT» آغاز شد. این رویداد دوم آذر ماه ۱۴۰۴ در «دانشگاه شهید بهشتی» برگزار خواهد شد.
به گزارش ایلنا، رویداد KITONEXT با هدف ایجاد بستری برای تعامل مؤثر میان صنعت و دانشگاه، شناسایی فرصتهای نوآورانه در حوزه فناوری و صنایع خودروسازی و همچنین حمایت از ایدههای نو برگزار میشود. برگزاری کارگاههای تخصصی، نشستهای علمی و ارائه پروژهها و دستاوردهای فناورانه شرکت کرمان موتور از محورهای اصلی این دوره به شمار میرود.
محورهای تخصصی سومین رویداد کیتونکست کرمان موتور به شرح زیر اعلام شد:
- وسایل نقلیه عمود پرواز eVTOL
- نوآوری در قوای محرکه خودروهای هیبریدی، برقی و بنزینی
- فناوریهای نوین در شبکه برق و نرم افزارهای خودرویی
- تولید، لجستیک و زنجیره تامین هوشمند
- هوش مصنوعی، تحلیل داده و نقش آن در صنعت خودرو
- طراحی وسایل حمل و نقل (Transportation Design)
- تجلیل از برترین طرحهای مسابقه استایل eVTOL
- مدرسه کسب و کار کرمان موتور
دوره دوم این رویداد در آبان ۱۴۰۳ در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد و با حضور مدیران ارشد کرمان موتور، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، مسئولان دانشگاهی، نخبگان علمی، شرکتهای دانشبنیان و استارتآپها همراه بود. در آن دوره، موضوعاتی نظیر پیشرانههای نوین، خودروهای هوشمند، کاهش آلایندهها، انرژیهای نو، مواد پیشرفته و نوآوریهای مرتبط با حمل و نقل مورد بررسی قرار گرفت.
علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام میتوانند به سایت کرمان موتور به نشانی kermanmotor.com/events مراجعه کنند.