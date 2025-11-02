قیمت رسمی محصولات گلستان شفاف و قابل راستی‌آزمایی است و صرفاً همان قیمتی است که بر روی بسته جت پرینت شده است. و از طریق شبکه فروش مجاز قابل استعلام است، و هرگونه فروش بالاتر از مبلغ درج‌شده بر روی بسته غیرمجاز می باشد. شایان ذکر است انتشار قیمت‌های غیرواقعی، ضمن ایجاد نگرانی برای مصرف‌کنندگان، زمینه‌ساز سوءاستفاده دلالان می‌شود.

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد، افزایش قیمت شالی برنج در بازار باعث کاهش عرضه برنج ایرانی با کیفیت با قیمت های متعارف در بازار شده است. برخی واسطه‌ها و دلالان در پی کاهش عرضه برنج ایرانی باکیفیت، اقدام به عرضه برنج با قیمت‌های غیرمتعارف در بازار کرده‌اند. و یا با نسبت‌دادن قیمت‌های غیرواقعی به برندهای معتبر مانند گلستان باعث نگرانی مصرف کنندگان شده اند.

همراهی و نظارت مؤثر دستگاه‌های ذی‌ربط در تمام حلقه‌های زنجیره تأمین، حمایت از واحدهای تولیدی معتبر، می تواند به بازگشت تعادل به بازار برنج ایرانی و محدود شدن میدان فعالیت سودجویان کمک نماید.

توصیه به مصرف‌کنندگان:

برای اطمینان از اصالت کالا و رعایت قیمت مصوب مصرف‌کننده، محصولات گلستان را صرفاً از سوپرمارکت‌های معتبر و فروشگاه‌های زنجیره‌ای معتبر کشور از جمله «فروشگاه زنجیره ای هفت» یا وب‌سایت «مدیسه» و سایر مراکز رسمی فروش تهیه کنید.

همچنین هنگام خرید، قیمت مصرف‌کننده درج‌شده بر روی بسته را کنترل کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا فروش بالاتر از قیمت درج‌شده، موضوع را از طریق تماس با واحد ارتباط با مشتریان شرکت گلستان با شماره 02148637732 اطلاع رسانی نمایید.

درخواست از رسانه‌ها و فروشندگان:

شرکت گلستان همواره بر شفافیت، صداقت و رعایت حقوق مصرف‌کننده تأکید دارد و از رسانه‌ها انتظار می‌رود پیش از انتشار اخبار قیمتی، اطلاعات را از منابع رسمی استعلام کنند. همچنین از اصناف و فروشندگان تقاضا می‌شود در اعلام و اعمال قیمت‌ها، ضوابط قانونی و قیمت درج‌شده بر روی بسته را مبنا قرار دهند.

انتهای پیام/