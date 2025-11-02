به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی تبریز، این رزمایش تخصصی که با مشارکت پالایشگاه نفت تبریز و با حضور نمایندگان اداره کل پدافند غیرعامل استانداری آذربایجان شرقی، سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت شمالغرب کشور و مدیران شرکت انجام پذیرفت، با هدف ارتقای آمادگی برای مقابله با حوادث شیمیایی و آتش‌سوزی طراحی شده بود.

هدف اصلی از برگزاری این مانور گسترده، ارزیابی جامع طرح‌های واکنش اضطراری، حصول اطمینان از آمادگی کامل تجهیزات امداد و نجات، و افزایش سطح هماهنگی بین بخشی در شرایط بحرانی اعلام شد. همچنین این رزمایش فرصتی را برای آموزش و تقویت مهارت‌های عملی کارکنان در مواجهه با حوادث غیرمترقبه و نیز شناسایی نقاط قابل بهبود در سیستم فرماندهی حادثه فراهم نمود.

گفتنی است کلیه واحدهای اصلی و پشتیبانی شامل HSE، بهره‌برداری، نگهداری و تعمیرات، خدمات فنی و مهندسی، روابط عمومی، حراست، خدمات پشتیبانی و رفاهی، مرکز سلامت کار و آزمایشگاه معتمد و پایگاه مقاومت بسیج در این رزمایش حضوری فعال و مؤثر داشتند که نشان از عزم جدی مجموعه در حفظ و ارتقای سطح ایمنی و آمادگی در برابر تهدیدات احتمالی دارد.

انتهای پیام/