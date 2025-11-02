خبرگزاری کار ایران
رزمایش پدافند شیمیایی با محوریت مقابله با آتش‌سوزی در پتروشیمی تبریز
همزمان با هفته پدافند غیرعامل، رزمایش پدافند شیمیایی با موفقیت در یکی از واحدهای این مجموعه برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی تبریز،  این رزمایش تخصصی که با مشارکت پالایشگاه نفت تبریز و با حضور نمایندگان اداره کل پدافند غیرعامل استانداری آذربایجان شرقی، سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت شمالغرب کشور و مدیران شرکت انجام پذیرفت، با هدف ارتقای آمادگی برای مقابله با حوادث شیمیایی و آتش‌سوزی طراحی شده بود. 

هدف اصلی از برگزاری این مانور گسترده، ارزیابی جامع طرح‌های واکنش اضطراری، حصول اطمینان از آمادگی کامل تجهیزات امداد و نجات، و افزایش سطح هماهنگی بین بخشی در شرایط بحرانی اعلام شد. همچنین این رزمایش فرصتی را برای آموزش و تقویت مهارت‌های عملی کارکنان در مواجهه با حوادث غیرمترقبه و نیز شناسایی نقاط قابل بهبود در سیستم فرماندهی حادثه فراهم نمود. 

گفتنی است کلیه واحدهای اصلی و پشتیبانی شامل HSE، بهره‌برداری، نگهداری و تعمیرات، خدمات فنی و مهندسی، روابط عمومی، حراست، خدمات پشتیبانی و رفاهی، مرکز سلامت کار و آزمایشگاه معتمد و پایگاه مقاومت بسیج در این رزمایش حضوری فعال و مؤثر داشتند که نشان از عزم جدی مجموعه در حفظ و ارتقای سطح ایمنی و آمادگی در برابر تهدیدات احتمالی دارد. 

