برای نخستین بار از سال ۹۷ تاکنون
ایرانخودرو در ششماهه نخست امسال به سوددهی رسید
براساس صورتهای مالی منتشر شده ایرانخودرو منتهی به ششماهه ابتدای امسال، این شرکت توانسته برای نخستینبار از دورههای عملکرد ششماهه ابتدای سال۱۳۹۷ تاکنون، با جهش ۵۲ درصدی درآمد نسبت به دوره مشابه سال گذشته به سود ناخالص ۱۲۱۶ میلیارد تومانی دست یابد.
به گزارش ایلنا: ایکوپرس- همچنین طبق صورتهای مالی نیمه اول امسال، سود مشارکت و جریمه تاخیر نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش یافته است.
صورتهای ششماهه این شرکت حکایت از این دارد که برای نخستین بار از دورههای ششماهه ابتدای سال ۱۳۹۷ تاکنون، بیشترین تعداد تولید در نیمه اول سال ١٤٠٤ با تولید بیش از ۲۶۳ هزار دستگاه محقق شده است.
از سوی دیگر، بیشترین میزان تعداد فروش در سه سال گذشته، در نیمه نخست امسال محقق شده است.
برای اولینبار از دورههای ششماهه ابتدای سال ۱۳۹۷ تاکنون، کمترین تعداد تعهد فروش در پایان نیمه اول سال ١٤٠٤ ایجاد شده که نشان از رویکرد مدیریت این شرکت در حفظ حقوق سهامداران و جلوگیری از آیندهفروشی دارد. در پایان نیمه نخست امسال تعداد تعهدات این شرکت به ۱۴۰ هزار دستگاه کاهش یافته است.
گزارش عملکرد بزرگترین خودروساز کشور و منطقه که مدیریت آن از بهمنماه سال گذشته در اختیار بخش خصوصی سهامدار قرار گرفته، در نیمه نخست امسال نشاندهنده بازگشت این خودروساز بزرگ به مسیر سودآوری و بهبود قابلتوجه عملکرد عملیاتی دارد؛ در مدت مشابه سال گذشته، زیان ناخالص ۲۱۱۶ میلیارد تومانی از عملکرد این شرکت گزارش شده بود.
دستیابی به عملکرد فعلی حاصل برنامههای دقیق مدیریت این شرکت در کاهش هزینههای تولید و افزایش بهرهوری تولید است که در این مسیر برنامههای متعددی به اجرا گذاشته شده است. اقدامات مدیریت ایرانخودرو در بخش خریدهای داخلی و خارجی به حذف واسطهها انجامید که به دلیل تحمیل هزینههای سربار در سالهای اخیر، تبدیل به سرطانی در این مجموعه شده بود، همچنین افزایش کیفیت که سبب کاهش هزینههای خدمات پسازفروش شده از جمله اقدامات مهم در ایرانخودرو بوده است. این در حالی است که با اعمال نتایج و آثار اصلاح قیمت فروش محصولات در صورتهای مالی پایان سال این شرکت، در صورت استمرار شرایط فعلی، میتوان شاهد ثبت کارنامه درخشان دیگری از مدیریت این شرکت بود.
دستاوردهای ایرانخودرو در نیمه ابتدایی امسال در شرایط نامساعد ناشی از اتفاقات سیاسی، جنگ تحمیلی، فضای اقتصادی کشور و مشکلات تامین ارز نسبت به سالهای قبل، ناترازی انرژی، آتشسوزی بندر شهید رجایی و مشکلات تامین قطعه و تعطیلیهای ناشی از این اتفاقات و کم بودن یکماهنیم روزهای کاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته حاصل شده است؛ این نتایج نشان میدهد این خودروساز بار دیگر به دوره رشد پایدار بازمیگردد.