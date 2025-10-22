پنج سال صدرنشینی کرمان موتور در بازار پیکاپ

به گزارش ایلنا، بر اساس آمار رسمی منتشر شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرکت کرمان موتور از سال ۱۳۹۹ تا پایان شهریور ۱۴۰۴، موفق به تولید بیش از ۴۰ هزار دستگاه خودرو پیکاپ شده است. این میزان تولید، جایگاه نخست و سهم قابل توجه 63 درصدی از بازار خودروهای آفرود را برای کرمان موتور رقم زد.

در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، کرمان موتور بالغ بر سه هزار دستگاه خودرو پیکاپ تولید کرده است که معادل ۷۶ درصد از سهم بازار این کلاس خودرویی در کشور است. این داده‌ها بیانگر تسلط کرمان موتور بر بازار پیکاپ و پاسخ مؤثر به تقاضای موجود است.

مطابق آمار رسمی، مدل‌های KMC T8 و KMC T9 پرفروش‌ترین پیکاپ‌های گیربکس دستی و اتوماتیک بازار هستند. این خودروها با برخورداری از قوای محرکه قدرتمند، سیستم انتقال نیرو دو دیفرانسیل و سازگاری عملکردی با شرایط جغرافیایی متنوع شامل مناطق کوهستانی، کویری و صنعتی، به گزینه‌ای مطلوب برای رانندگان حرفه‌ای و مشتریان سازمانی بدل شده‌اند.

تمرکز بر کیفیت، فناوری و توسعه محصول

کرمان موتور ضمن توجه به ارتقاء کیفیت، بهره‌برداری از فناوری‌های پیشرفته در حوزه مهندسی خودرو، از جمله سیستم‌های مدیریت موتور، استانداردهای ایمنی و رعایت دقیق مقررات آلایندگی محیط زیستی را در دستور کار خود قرار داده است. این شرکت فرآیند به‌روزرسانی مستمر محصولات خود را با هدف ارتقای ایمنی و کاهش اثرات زیست‌محیطی دنبال می‌کند.

همچنین شبکه خدمات پس از فروش گسترده کرمان موتور با بیش از ۱۵۰ نمایندگی مجاز در سراسر کشور، امکان تأمین سریع قطعات یدکی و ارائه خدمات فنی تخصصی را برای مشتریان فراهم نموده است. این اقدام تاثیر زیادی در رضایت و وفاداری مشتریان کرمان موتور دارد.

حضور فعال کرمان موتور در بازار پیکاپ، اثرات قابل ملاحظه‌ای بر زنجیره تامین و صنعت قطعه‌سازی داخلی داشته است. ورود مدل KMC T8 به بازار، باعث تحول و تشدید رقابت در این حوزه شده و ضمن افزایش ظرفیت تولید، زمینه‌ساز ایجاد فرصت‌های شغلی مستقیم و غیرمستقیم و توسعه همکاری‌های صنعتی گشته است. کارشناسان صنعت خودرو بر این باورند که کرمان موتور با حفظ توازن مناسب میان افزایش حجم تولید و تضمین کیفیت فنی، به الگویی موفق در جهت تحقق توسعه پایدار صنعت خودروهای تجاری تبدیل شده است.

شرکت کرمان موتور به تازگی، گواهی سپرده خودرویی T9 را در بورس کالا عرضه کرده است که علاقه‌مندان برای اطلاعات بیشتر می‌توانند با مراجعه به سایت رسمی کرمان موتور به آدرس https://kermanmotor.com، مراجعه نمایند.

چشم‌انداز توسعه آینده

برنامه‌های آتی کرمان موتور شامل توسعه سبد محصولات پیکاپ با تمرکز بر ارتقاء قابلیت‌های فنی، بهبود بهره‌وری قوای محرکه و افزایش سطح امکانات ایمنی و رفاهی می‌شود. علاوه بر این، افزایش میزان ساخت داخل، با هدف کاهش هزینه‌های تولید و بهبود رقابت‌پذیری در بازارهای داخلی و صادراتی در دستور کار قرار دارد.

با بیش از پنج سال حضور مستمر در بازار خودروهای پیکاپ، کرمان موتور به عنوان یکی از بازیگران کلیدی این بخش شناخته می‌شود و مدل‌های KMC T8 و KMC T9 به دلیل عملکرد خوب و قابل اعتماد و انطباق با نیازهای بازار، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند.

