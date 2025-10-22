گامی مؤثر در مسیر تولید سبز؛
بهرهبرداری از واحد بازیابی اسید در شرکت نورد فولاد زرین شهرکرد
واحد بازیابی اسید در شرکت نورد فولاد زرین شهرکرد، زیرمجموعه شرکت ورقخودرو چهارمحال و بختیاری، با موفقیت به بهرهبرداری رسید. این پروژه نمونهای روشن از تعهد شرکت ورق خودرو به تولید پایدار و صیانت از محیطزیست است و گامی کلیدی در راستای تحقق تولید سبز محسوب میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری؛ بهزاد بهادرانی، معاون بهرهبرداری شرکت ورقخودرو در توضیح این دستاورد گفت:
راهاندازی واحد بازیابی اسید موجب کاهش چشمگیر مصرف مواد شیمیایی، بهبود بهرهوری و صیانت از محیط زیست شده است.
بهادرانی افزود؛ با بهرهبرداری از این واحد، علاوه بر کاهش مصرف اسید، ارزش افزوده جدید از محل بازیافت و تولید پودر اکسید آهن ایجاد میشود که گامی مهم در اقتصادیسازی فرآیند تولید به شمار میرود.
مهرداد عسگری، مدیرعامل شرکت نورد فولاد زرین نیز با قدردانی از تلاش تیمهای ستادی، پشتیبانی، اجرایی و مدیریتی شرکت بیان کرد:
بازیابی اسید کلریدریک یکی از موثرترین راهها برای کاهش هزینههای عملیاتی و پیامدهای زیستمحیطی است و با انجام فرآیند بازیابی اسید، نیاز به خرید اسید کاهش یافته و حجم پسماند نیازمند دفع نیز به حداقل میرسد.
عسگری اضافه کرد: واحد اسیدشویی شرکت نورد فولاد زرین شهرکرد صرفهجویی قابل توجهی در مصرف اسید با درآمدزایی از محل فروش پودر اکسید آهن به عنوان یک محصول جنبی و کاهش ریسک توقف تولید ناشی از انباشت اسید سوخته در مخازن، سودآوری قابل توجهی را در پی خواهد داشت.
عسگری افزود: این پلنت از طریق برگزاری مناقصه بین المللی و با برنامه ریزی دقیق و ایجاد گمرک اختصاصی درون فنس کارخانه، علی رغم محدودیت های شدید بین المللی در کوتاهترین زمان ممکن از طریق حمل دریایی و ترانزیت زمینی به گمرک اختصاصی شرکت،حمل و ترخیص، نصب و راه اندازی گردید که در نوع خود یک رکورد محسوب می شود.
وی افزود: فرآیند نصب و راهاندازی پروژه از ۱۵ فروردین سال جاری با وجود موانع و چالشهای بینالمللی آغاز شد و بحمدالله با موفقیت به بهرهبرداری رسید.
محمدعلی فدایی، رئیس واحد اسیدشویی شرکت نورد فولاد زرین شهرکرد نیز گفت: این واحد با ظرفیت ۳۰۰۰ لیتر در ساعت، حدود ۹۰ درصد اسید مصرفشده در خطوط تولید را بازیافت و به چرخه تولید بازمیگرداند و این امر علاوه بر کاهش پسابهای اسیدی، شاخصهای زیستمحیطی کارخانه را بهبود بخشیده و در ظرفیت سالانه ۵۰۰ هزار تن، حدود ۲۰۰ میلیارد ریال به سودآوری شرکت کمک میکند.
فدایی خاطرنشان کرد: با کاهش مصرف مواد شیمیایی و کنترل دقیق پسابهای صنعتی، پایداری خطوط گالوانیزه افزایش یافته و وابستگی به تامین اسید صنعتی به حداقل رسیده است.
مصطفی شکرچیزاده، مدیر مهندسی و توسعه شرکت ورقخودرو در این خصوص گفت:
طراحی، نصب و راهاندازی واحد بازیابی اسید با رویکرد بومیسازی دانش فنی انجام شد.
شکرچی زاده افزود: هماهنگی دقیق میان تیمهای طراحی، اجرا و کنترل پروژه، به ویژه در سیستم Roaster و بازیافت حرارتی، موجب شد پروژه طبق برنامه و با حداقل انحراف عملکردی به بهرهبرداری برسد.
علی صادقی، رئیس اجرای پروژههای توسعه کارخانه شماره ۲ شرکت ورقخودرو نیز در خصوص ویژگی های فنی واحد بازیابی اسید گفت: تکنولوژی پلنت از نوع Spray Roaster است.
صادقی اضافه کرد: این پروژه از طریق همکاری و عقد قرارداد با یکی از شرکت های داخلی اجرا شده که نمونهای موفق از همافزایی و بهرهگیری از دانش فنی داخلی در راستای اهداف زیست محیطی و اقتصادی صنعت فولاد کشور است.
گفتنی است شرکت نورد فولاد زرین شهرکرد با بهرهگیری از این واحد، گامی مؤثر در تحقق تولید سبز و توسعه پایدار در صنعت فولاد برداشته و به کاهش هزینهها، افزایش بهرهوری و ارتقای شاخصهای زیستمحیطی در خطوط تولید خود دست یافته است.