 بانک رفاه کارگران نخستین قرارداد واگذاری مطالبات را در سامانه فکتورینگ وزارت امور اقتصادی و دارایی ثبت کرد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران ، همزمان با این جلسه در روز چهارشنبه 30 مهر ماه با حضور دکتر مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، مهندس اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دکتر للـه‌گانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران و جمعی از مدیران ارشد اقتصادی کشور، مراسم رونمایی از ثبت قرارداد بانک رفاه کارگران با یکی از شرکت‌های فعال در صنعت لاستیک کشور به عنوان نخستین قرارداد واگذاری مطالبات در سامانه فکتورینگ این وزارتخانه برگزار شد.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران طی سخنانی در این مراسم گفت: درراستای منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی دولت محترم چهاردهم مبنی بر توسعه ابزارهای نوین تامین مالی زنجیره‌ای و باهدف حمایت از بنگاه‌های اقتصادی کشور، قاعده‌مند کردن تسهیلات مالی، تسریع در گردش سرمایه و رشد اقتصادی، ابزار پذیرش مطالبات قراردادی (فکتورینگ) به‌عنوان ابزاری نوین در دستور کار این بانک قرار گرفته است.

دکتر للـه‌گانی با اشاره به ثبت قرارداد فاکتورینگ مربوط به زنجیره تولید در صنعت لاستیک در سامانه وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: این قرارداد به ارزش ۵۰۰۰ میلیارد ریال میان شرکت لاستیک بارز کردستان و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع لاستیک زنجان (معروف به نخ زنجان) منعقد شده و مرحله نخست آن به مبلغ ۱۳۰۰ میلیارد ریال اجرایی شده است.

وی افزود: این قرارداد در راستای تأمین مالی زنجیره تولید صنعت لاستیک و به‌ویژه حمایت از اشتغال و سرمایه‌گذاری در استان کردستان منعقد شده است. مواد اولیه مورد نیاز این صنعت از طریق شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع لاستیک زنجان تأمین می‌شود و اجرای این طرح نقش مهمی در تقویت پیوند تولیدی میان استان‌ها دارد.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران تصریح کرد: اقدامات زیرساختی اعم از تهیه فرم‌های قرارداد سه‌جانبه و الزامات سامانه‌ای از جمله سامانه مهتاب توسط بانک مرکزی ج.ا.ا انجام و در اختیار شبکه بانکی قرار داده شده است. باتوجه به لزوم وجود یک سامانه متمرکز جهت تجمیع قرارداددهای فکتور شده در شبکه بانکی، این سامانه نیز با پشتکار وزارت امور اقتصادی و دارائی انجام که به محض عملیاتی شدن تست‌های مربوطه و راه‌اندازی، اولین فقره از تأمین مالی از طریق فکتورینگ توسط بانک رفاه کارگران امکان‌پذیر شده است.

دکتر للـه‌گانی ادامه داد: بانک مرکزی مجموعاً ۵۰ همت سهمیه فکتورینگ برای سال ۱۴۰۴ مشخص و به تفکیک به شبکه بانکی ابلاغ کرده که براساس شاخص های مورد نظر سیاست‌گذار پولی و مالی کشور بالغ بر 4 همت برای بانک رفاه کارگران مقرر شده است.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران در پایان گفت: با توجه به ابلاغ نهاد سیاستگذار پولی و مالی کشور همزمان با ایجاد سازوکارها و زیرساخت‌های فنی توسط دستگاه‌های برون‌سازمانی نظیر وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی ج.ا.ا، بانک رفاه کارگران نسبت به بومی سازی سیستم های مرتبط و اطلاع‌رسانی و انجام تبلیغات گسترده پیرامون ابزار یاد شده اقدام کرده است که ماحصل آن تجمیع تعداد قابل توجهی درخواست‌های بنگاه‌های اقتصادی متقاضی تامین مالی از طریق ابزار فاکتورینگ مجموعا به تعداد 44 پرونده و بالغ بر 4 همت بوده که با توجه به گستردگی ابزار فاکتورینگ در تمامی بخش‌های اقتصادی امکان تامین مالی وجود دارد.