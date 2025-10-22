مشارکت فعال بانک تجارت در تأمین مالی شش طرح بزرگ پتروشیمی کشور

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط‌عمومی بانک تجارت، مدیران ارشد مرکز مبادله ایران، بانک تجارت و هلدینگ خلیج فارس در جلسه‌ای با هدف حمایت از جهش تولید و سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی، تأمین مالی ۹۵۰ میلیون یورویی شش طرح کلان پتروشیمی متعلق به «هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس» از طریق انتشار اوراق مرابحه ارزی در مرکز مبادله ایران را تصویب کردند.

دکتر اخلاقی مدیرعامل بانک تجارت در این جلسه که با حضور دکتر آرام رییس هیات‌مدیره و دکتر سعیدی مدیرعامل مرکز مبادله ایران و مهندس امین‌نژاد مدیرعامل پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس برگزار شد با تاکید بر نقش محوری نظام بانکی در حمایت از صنایع استراتژیک کشور گفت: تأمین مالی ۹۵۰ میلیون یورویی این ۶ طرح بزرگ پتروشیمی، گامی بلند در جهت تحقق شعار سال و جهش تولید در بخش مولد اقتصاد بوده و بانک تجارت افتخار دارد که در این همکاری استراتژیک در کنار مرکز مبادله ایران و هلدینگ خلیج فارس، نقش خود را به‌عنوان بازوی توانمند دولت در عرصه تأمین مالی کلان ایفا کند.

مدیرعامل بانک تجارت در این نشست همچنین با بررسی مسائل هر یک از طرح ها دستور لازم برای تسهیل شرایط تأمین مالی این شرکت‌ها را صادر کرد.

بر اساس مصوبات این جلسه، شرکت پتروشیمی بندرامام با انتشار ۱۵۰ میلیون یورو اوراق تا یک ماه آینده پیشتاز این طرح‌ها خواهد بود. همچنین شرکت‌های پتروشیمی پارس، الماس ماهشهر و هرمز هر یک با ۲۰۰ میلیون یورو، و شرکت‌های پالایش گاز هویزه و پتروشیمی دهدشت هر یک با ۱۰۰ میلیون یورو از این طریق تامین مالی خواهند شد.

انتظار می‌رود با انتشار اوراق ۹۵۰ میلیون یورویی این ۶ طرح پتروشیمی، افق جدیدی در توسعه پایدار صنعت پتروشیمی و صادرات و ارزآوری این صنعت به وجود آید.

