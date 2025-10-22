امکان وکالتی نمودن حساب مشتریان بانک سپه در طرح فروش خودروهای وارداتی فراهم شد
مشتریان گرامی بانک سپه میتوانند برای وکالتی نمودن حسابهای خود و شرکت در طرح عرضه خودروهای وارداتی ویژه مهرماه 1404 بهصورت غیرحضوری از طریق همراه بانک و لینک ib.banksepah.ir اقدام کنند.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی بانک سپه، مشتریان گرانقدر این بانک میتوانند برای وکالتی کردن حسابهای خود صرفاً بهصورت غیرحضوری و از طریق همراه بانک و لینک ib.banksepah.ir از تاریخ یکشنبه ۲۷ مهرماه تا ساعت ۲۳:۵۹ چهارشنبه ۳۰ مهرماه نسبت به وکالتی نمودن حساب به نام خودروهای وارداتی با مبلغ مسدودی ۵ میلیارد ریال و قبول شرایط و ضوابط خرید خودرو اقدام کنند.