امکان وکالتی نمودن حساب مشتریان بانک سپه در طرح فروش خودروهای وارداتی فراهم شد

مشتریان گرامی بانک سپه می‌توانند برای وکالتی نمودن حساب‌های خود و شرکت در طرح عرضه خودروهای وارداتی ویژه مهرماه 1404 به‌صورت غیرحضوری از طریق همراه بانک و لینک ib.banksepah.ir اقدام کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بانک سپه، مشتریان گرانقدر این بانک می‌توانند برای وکالتی کردن حساب‌های خود صرفاً به‌صورت غیر‌حضوری و از طریق همراه بانک و لینک ib.banksepah.ir از تاریخ یکشنبه ۲۷ مهرماه تا ساعت ۲۳:۵۹ چهارشنبه ۳۰ مهرماه نسبت به وکالتی نمودن حساب به نام خودروهای وارداتی با مبلغ مسدودی ۵ میلیارد ریال و قبول شرایط و ضوابط خرید خودرو اقدام کنند.

 
 

 

