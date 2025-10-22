امکان وکالتی نمودن حساب مشتریان بانک سپه در طرح فروش خودروهای وارداتی فراهم شد

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بانک سپه، مشتریان گرانقدر این بانک می‌توانند برای وکالتی کردن حساب‌های خود صرفاً به‌صورت غیر‌حضوری و از طریق همراه بانک و لینک ib.banksepah.ir از تاریخ یکشنبه ۲۷ مهرماه تا ساعت ۲۳:۵۹ چهارشنبه ۳۰ مهرماه نسبت به وکالتی نمودن حساب به نام خودروهای وارداتی با مبلغ مسدودی ۵ میلیارد ریال و قبول شرایط و ضوابط خرید خودرو اقدام کنند.