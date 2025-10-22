خبرگزاری کار ایران
۱۴ استان دیگر به فهرست استان‌های طرف قرارداد بیمه معلم پیوستند:

بازگشت وزارت آموزش‌وپرورش به بیمه معلم

در پی رضایت وزارت آموزش‌وپرورش از عملکرد بیمه معلم در سال گذشته در ارائه خدمات بیمه‌ای، تعداد استان‌های طرف قرارداد با بیمه معلم از 9 به 23 استان افزایش یافت و ستاد وزارت آموزش‌وپرورش نیز همچون سال گذشته، این شرکت را به‌عنوان بیمه‌گر رسمی خود انتخاب کرد.

به گزارش روابط‌عمومی بیمه معلم، این شرکت بیمه‌گر که پس از چند سال وقفه، سال گذشته توانست مسئولیت ارائه پوشش بیمه‌ای فرهنگیان 9 استان را بر عهده بگیرد، با کسب رضایت حداکثری فرهنگیان موفق شد رشد چشمگیری را در تعداد استان‌های طرف قرارداد رقم بزند و مهر تاییدی را به نشانه اعتماد سهامدار بر کارنامه خود به ثبت برساند.

افزایش مراکز درمانی طرف قرارداد، تسریع روند پرداخت خسارت، تسهیل روند ثبت و پیگیری پرونده با کمک اپلیکیشن اختصاصی، افزایش تعداد شعب و افتتاح شعب ویژه فرهنگیان از جمله اقداماتی است که طی یک سال گذشته انجام شده است تا فرهنگیان تحت پوشش بیمه معلم با امنیت خاطر بیشتری خدمات درمانی مطلوب را دریافت کنند.
لازم به ذکر است این قرارداد تنها به بیمه درمان تکمیلی محدود نیست و رشته‌های مختلفی را شامل می‌شود، از جمله:
    •    بیمه حوادث دانش‌آموزی
    •    بیمه عمر و پس‌انداز و مکمل کارکنان آموزش‌وپرورش
    •    بیمه آتش‌سوزی و مسئولیت ساختمان‌های اداری و آموزشی
    •    بیمه شخص ثالث، بدنه و آتش‌سوزی خودروهای پرسنل آموزش‌وپرورش
رقم تعهدات بیمه معلم در بخش درمان این قراردادها، 8 همت (80هزار میلیارد ریال) برآورد شده است که بیانگر گستره و اهمیت خدمات ارائه‌شده در حوزه سلامت فرهنگیان است.

 

