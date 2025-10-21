موفقیت پارسخودرو در داخلی سازی و شکست تحریم صنعت خودرو
یک عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران ساخت داخل پارسنوآ بهعنوان نسخه جدید و بومی تندر90 را گامی ارزشمند در راستای پاسخگویی به نیاز مشتریان بازار خودرو دانست.
امیرحسن کاکایی اظهارکرد: از آنجایی که محصولات رنو همچنان باکیفیتترین خودروهای تولید داخل هستند، طراحی و ساخت یک محصول جدید ایرانی با همان استانداردها توسط پارسخودرو بیانگر استفاده از ظرفیتهای داخلی و شکست تحریم محسوب میشود.
وی با اشاره به داخلیسازی 80 درصدی پارسنوآ افزود: در زمان حضور شرکت رنو در ایران 50 درصد قطعات تندر90 داخلیسازی شده بود، اما متاسفانه در دور دوم تحریمها فرانسویها ایران را ترک کردند و عملا پارسخودرو فرصت داخلیسازی قطعات موتور را از دست داد.
کاکایی تصریح کرد: پارسخودرو با داخلیسازی قوای محرکه و استفاده از موتور ME16 در نسخه جدید که موتوری بسیار قدرتمند است و امتحان خود را در بازار ایران و بهویژه شبکه خدمات پساز فروش پس داده، توانسته ساخت داخل پارسنوآ را به 80 درصد ارتقا دهد که در نوع خود یک موفقیت برای صنعت خودرو در عرصه خودکفایی است.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به قیمت اقتصادی پارسنوآ عنوان کرد: این محصول با استانداردهای 85گانه میتواند تولید خودروهای اقتصادی و در عین حال باکیفیت در کشور را احیا کند.
وی ادامه داد: پارسنوآ هم به لحاظ طراحی، بهرهوری و کیفیت و هم قیمتگذاری، یکی از سرآمدترین خودروهای ساخت داخل در بازار ایران خواهد بود.
این استاد دانشگاه همچنین داخلیسازی 80 درصدی پارسنوآ را عاملی موثر در افزایش ظرفیت زنجیره تامین دانست و گفت: در فرایند تولید پارسنوآ شاهد ارتقای ظرفیت و بهرهوری زنجیره تامین و گستردگی بازار آن خواهیم بود.
این عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت در پایان با اشاره به استقبال گسترده مشتریان از طرح پیشفروش این خودرو بیان کرد: اعتماد مردم به تولیدات داخل بهواسطه سالها فعالیت در حوزه خدمات پساز فروش از دیگر دلایل استقبال چشمگیر متقاضیان از پارسنوآ است و اگر علاقهمندان قدرت خرید بیشتری داشتند، تعداد متقاضیان در طرح پیشفروش پارسنوآ از 300 هزار نفر نیز فراتر میرفت.