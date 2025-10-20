لیست مراکز لیزر در تهران با اپراتور آقا مخصوص مردان
زیبایی و مراقبت از پوست و ظاهر دیگر فقط مخصوص بانوان نیست؛ بسیاری از آقایان نیز بهدنبال روشهایی موثر، کمدرد و دائمی برای حذف موهای زائد بدن خود هستند. لیزر موهای زائد یکی از بهترین راهحلهاست که در سالهای اخیر محبوبیت زیادی میان آقایان پیدا کرده است. انتخاب یک کلینیک معتبر، با دستگاه مناسب و کادر مجرب، میتواند تفاوت بزرگی در نتیجه و تجربه درمانی به وجود آورد.
پوست آقایان معمولاً ضخیمتر است، تراکم موها بیشتر است و الگوهای هورمونی متفاوت میتواند اثربخشی درمان را تحت تأثیر قرار دهد. اگر دستگاه ضعیف یا اپراتور کمتجربه باشد، ممکن است پوست دچار تحریک شود یا نتیجه مطلوب حاصل نشود. به همین دلیل، مراکز تخصصی لیزر آقایان که تجهیزات بهروز، فضای مناسب جداسازی و پرسنل مرد متخصص دارند، اهمیت ویژهای دارند.
معرفی مراکز لیزر آقایان در تهران
در ادامه چند نمونه از بهترین مراکز لیزر در تهران که خدمات برای آقایان نیز ارائه میدهند را معرفی میکنیم. شما میتوانید لیست کامل کلینیک لیزر در تهران را در سایت «بهترینو» مشاهده کنید. این سایت بر اساس الگوریتمهای هوشمند و دقیق، بهترین کلینیک لیزر موهای زائد تهران و دیگر مناطق را رتبهبندی میکند.
|
نام مرکز
|
آدرس
|
تلفن
|
کلینیک گلدن رویال
|
تهران، خیابان نیاوران، پایینتر از پارک نیاوران، تنگستان چهارم، مرکز خرید حیات سبز، بلوک B، طبقه ۵، واحد ۵۲۲
|
۰۲۱۲۶۱۲۲۰۸۲ – ۰۹۰۲۳۱۹۴۱۹۰
|
کلینیک زیبایی آنیل
|
تهران، صادقیه، بلوار آیتالله کاشانی، قبل از پمپ بنزین، روبروی شیرینی تامای، پلاک ۱۱۸، طبقه ۳، واحد ۶
|
۰۲۱۴۴۰۲۷۵۰۳ – ۰۲۱۴۴۰۲۷۵۸۹
|
کلینیک لیزر الیزه (شعبه نارمک)
|
تهران، میدان رسالت، نرسیده به مترو سرسبز، نبش خیابان غیبی، پلاک ۷۰۰، طبقه ۷
|
۰۲۱۷۷۹۷۱۳۰۰
|
کلینیک لیزر الیزه (شعبه صادقیه)
|
تهران، فلکه دوم صادقیه، پاساژ افق، طبقه پنجم، واحد ۵۰۳
|
۰۲۱۴۴۳۸۷۸۷۳
|
مرکز زیبایی رامونا
|
تهران، تهرانپارس (فلکه اول)، بزرگراه باقری (شهید حسینی-بهار)، خیابان علیپور (بین پلاکهای ۱۰۹ و داوری)
|
۰۹۱۰۸۶۶۸۶۰۰
|
کلینیک تخصصی دکتر محسن رضایی
|
تهران، نارمک، میدان هفتحوض، خیابان آیت جنوبی، بجانب داروخانه دکتر مشیری، پلاک ۳۹، طبقه ۴، واحد ۱۰
|
۰۲۱۷۷۲۷۹۰۸۸
|
کلینیک تخصصی مهرافروز
|
تهران، نیاوران، روبهروی جماران، جنب بانک سامان، پلاک ۱۴۸، طبقه دوم
|
۰۲۱۹۱۲۰۰۷۰۰ – ۰۹۱۲۳۳۳۶۷۵۳
کلینیک گلدن رویال
کلینیک گلدن رویال واقع در منطقه نیاوران یکی از مراکز تخصصی و لوکس لیزر آقایان در شمال تهران است. این مرکز با بهرهگیری از دستگاههای پیشرفته روز دنیا و خدمات جانبی کامل، توانسته اعتماد بسیاری از مراجعان مرد را جلب کند. گلدن رویال تأکید زیادی بر استفاده از اپراتورهای مرد و تجهیزات سردکننده مناسب دارد تا جلسات لیزر کمدرد و ایمن برگزار شود.
در این کلینیک، هر مراجع پرونده پزشکی اختصاصی دارد و روند درمان با نظارت مستقیم پزشک پوست انجام میشود. محیط کلینیک از نظر طراحی داخلی بسیار آرامشبخش است و استفاده از رنگهای ملایم، نورپردازی نرم و موسیقی ملایم کمک میکند مراجع احساس راحتی بیشتری داشته باشد.
- آدرس: تهران، خیابان نیاوران، پایینتر از پارک نیاوران، تنگستان چهارم، مرکز خرید حیات سبز، بلوک B، طبقه ۵، واحد ۵۲۲
- تلفن: ۰۲۱۲۶۱۲۲۰۸۲ | ۰۹۰۲۳۱۹۴۱۹۰
کلینیک زیبایی آنیل
کلینیک آنیل در منطقه صادقیه، از مراکز معتبر لیزر غرب تهران برای آقایان محسوب میشود. این مرکز از دستگاه الیتپلاس (Elite Plus) استفاده میکند که توانایی ترکیب دو طول موج مؤثر (الکساندرایت + Nd:YAG) را دارد، بنابراین برای طیف گستردهای از نوع پوست و ضخامت موها مناسب است. اپراتورهای مرد آنیل آموزش دیدهاند که جلسات را با دقت بالا و زمانبندی بهینه انجام دهند.
یکی از نکات برجسته کلینیک آنیل، استفاده از مشاوره کامل پیش از درمان است؛ در این جلسه، تاریخچه پزشکی، حساسیتها و اهداف زیبایی شما بررسی میشود و پروتکل مناسب مشخص میگردد. علاوه بر این، کلینیک آنیل دارای سیستم مدیریت نوبت پیشرفته است که زمانهای انتظار را کاهش میدهد و تجربه مراجع را بهبود میبخشد.
- آدرس: تهران، صادقیه، بلوار آیتالله کاشانی، قبل از پمپ بنزین، روبروی شیرینی تامای، پلاک ۱۱۸، طبقه ۳، واحد ۶
- تلفن: ۰۲۱۴۴۰۲۷۵۰۳ | ۰۲۱۴۴۰۲۷۵۸۹
کلینیک لیزر الیزه
کلینیک لیزر الیزه با داشتن دو شعبه فعال (نارمک و صادقیه) یکی از مراکز پربازدید برای لیزر آقایان است. در این مرکز، جلسات لیزر تحت نظارت پزشک پوست انجام میشود و اپراتورهای مرد آموزشدیده مسئولیت اجرای درمان را بر عهده دارند. دستگاههای الکساندرایت آمریکایی این کلینیک کیفیت بالایی در حذف موهای زائد دارند و برای انواع پوست قابل استفادهاند. مزیت مهم الیزه این است که با داشتن دو شعبه در شرق و غرب تهران، امکان دسترسی بهتر برای مردان در نقاط مختلف شهر فراهم شده است. همچنین، کلینیک برنامه پیگیری دقیق پس از هر جلسه دارد تا روند بهبود و رضایت مراجعان بررسی شود.
- شعبه نارمک: میدان رسالت، نرسیده به مترو سرسبز، نبش خیابان غیبی، پلاک ۷۰۰، طبقه ۷
- تلفن شعبه نارمک: ۰۲۱۷۷۹۷۱۳۰۰
- شعبه صادقیه: فلکه دوم صادقیه، پاساژ افق، طبقه پنجم، واحد ۵۰۳
- تلفن شعبه صادقیه: ۰۲۱۴۴۳۸۷۸۷۳
مرکز زیبایی رامونا
مجموعه رامونا در منطقه تهرانپارس یکی از مراکز خوب لیزر شرق تهران برای آقایان است. این کلینیک بهکارگیری دو دستگاه پیشرفته تیتانیوم و الکساندرایت کندلا را در دستور کار قرار داده است تا بتواند بهصورت سفارشی برای ضخامت موها و نوع پوست هر مراجعه انرژی بهینه را انتخاب کند.
برخورد محترمانه کادر، فضای بهداشتی مدرن و طراحی داخلی جذاب از ویژگیهایی هستند که مراجعان به آن اشاره میکنند. علاوه بر این، رامونا سیستم نوبتدهی آنلاین و پیامکی دارد که باعث میشود زمان انتظار کاهش یابد. تجربه مراجعان نشان میدهد که پس از چند جلسه، کاهش محسوس رشد موها آشکار میشود و دوره نگهداری طولانیتری حاصل میشود.
- آدرس: تهران، تهرانپارس (فلکه اول)، بزرگراه باقری (شهید حسینی-بهار)، خیابان علیپور (بین پلاکهای ۱۰۹ و داوری)
- تلفن: ۰۹۱۰۸۶۶۸۶۰۰
کلینیک تخصصی دکتر محسن رضایی
کلینیک پوست و زیبایی دکتر محسن رضایی در منطقه نارمک تهران سابقهای درخشان در حوزه پوست، مو و زیبایی دارد. این مرکز خدمات لیزر آقایان را با دستگاههای مدرن و تحت نظارت پزشک متخصص ارائه میکند. کلینیک دکتر رضایی با تأکید بر رعایت نکات بهداشتی، جداسازی مردان و استفاده از اپراتور مرد، تجربهای مطمئن و مطبوع برای مراجعان فراهم کرده است.
نظر مراجعان به این کلینیک غالباً مثبت است و بسیاری گزارش میدهند که پس از چند جلسه، رشد موها کاهش چشمگیری داشته است.
- آدرس: تهران، نارمک، میدان هفتحوض، خیابان آیت جنوبی، بجانب داروخانه دکتر مشیری، پلاک ۳۹، طبقه ۴، واحد ۱۰
- تلفن: ۰۲۱۷۷۲۷۹۰۸۸
کلینیک تخصصی مهرافروز
کلینیک مهرافروز در منطقه نیاوران تهران، مرکز تخصصی پوست، مو و زیبایی است که خدمات لیزر موهای زائد مردانه را با کیفیت بالا و رعایت کامل اصول پزشکی ارائه میدهد. این مرکز تازهکار از لحاظ زمانی ممکن است جدیدتر باشد، اما با استفاده از اساتید پوست معتبر، دستگاههای بهروز، فضای لوکس و استاندارد، توانسته است جایگاه خوبی در بین مراکز مشابه پیدا کند.
یکی از نقاط تمایز مهرافروز، توجه ویژه به مشاوره پزشکی پیش از لیزر، بررسی عوامل هورمونی و ارائه راهکارهای تکمیلی (مثل مصرف مکمل پوست یا داروهای پوستی) است. مراجعان از برخورد صمیمانه و حرفهای پرسنل، وقتدهی دقیق و نتایج مثبت درمان گزارش دادهاند.
- آدرس: تهران، نیاوران، روبهروی جماران، جنب بانک سامان، پلاک ۱۴۸، طبقه دوم
- تلفن: ۰۲۱۹۱۲۰۰۷۰۰ | ۰۹۱۲۳۳۳۶۷۵۳
جمعبندی
انتخاب مرکز مناسب برای لیزر آقایان در تهران به عوامل متعددی بستگی دارد؛ از جمله نوع دستگاه، مهارت اپراتور، محیط بهداشتی و رضایت مراجعان. مراکز معرفیشده در این مقاله، همگی دارای مجوز رسمی، دستگاههای پیشرفته و سابقه کاری مثبت هستند. اگر بهدنبال رفع دائمی موهای زائد بدن با کمترین درد و بهترین نتیجه هستید، یکی از این مراکز میتواند انتخابی مطمئن برای شما باشد.