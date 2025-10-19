چهار دهه درخشش ورزش کارگری در هپکو؛
ورزش بخشی از فرهنگ سازمانی این صنعت است
مدیر واحد تربیت بدنی شرکت هپکو گفت: تولید و ورزش در حرکتی توامان، پیشرفت هپکو را هدف قرار دادهاند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت هپکو، حسام رسولی، مدیر واحد تربیت بدنی شرکت هپکو به مناسبت آغاز هفته تربیت بدنی و ورزش (۲۶ مهرماه الی دوم آبانماه) با اشاره به سابقه درخشان ورزش کارگری در این مجموعه گفت: واحد تربیت بدنی شرکت با تمرکز بر ترویج ورزش کارگری و با توجه به دغدغه مدیریت در اوایل دهه ۶۰ راهاندازی شد و از همان زمان تاکنون یکی از فعالترین واحدهای شرکت به شمار میرود و طی این سالها کارگران ورزشکار هپکو موفق به کسب عناوین برتر در رشتههای مختلف در سطح استان و کشور شدهاند.
فعالیت 15 رشته ورزشی در هپکو
وی افزود: از گذشته تاکنون بیش از ۱۵ رشته ورزشی از جمله کشتی، فوتسال، بدنسازی، کوهنوردی، والیبال، هندبال، بسکتبال و داژبال در میان کارگران شرکت فعال بوده و در واقع، ورزش با زندگی کاری کارگران هپکو عجین شده و استعدادهای بسیاری از دل این مجموعه به ورزش کشور معرفی شدهاند.
رسولی یادآور شد: یکی از اتفاقات قابل توجه در تاریخ شرکت، حساسیت مدیریت به سلامت پرسنل بوده که براین اساس در دهه 60، دو سوله متعلق به این شرکت به سالن ورزشی تبدیل شد، زمین فوتبال اختصاصی شرکت نیز راهاندازی و در مقطعی نیز تیم فوتبال هپکو در لیگ دسته دوم کشور حضور داشت، همچنین جذب نیروهای ورزشکار در اوایل دهه ۸۰ مدنظر قرار گرفت که هر کدام در رشتههای مختلف فعالیت داشتند و همین امر زمینهساز موفقیتهای امروز ورزش کارگری هپکو شد.
عدم توقف ورزش کارگری در هپکو، با وجود یک دهه رکود تولید
وی ادامه داد: در دهه ۹۰ و با بروز مشکلات اقتصادی و رکود تولید، شرکت با محدودیت بودجه روبهرو شد، اما ورزش کارگری هرگز متوقف نشد و با استفاده از درآمد سالنهای ورزشی، فعالیتها ادامه یافت. با بازگشت هپکو به مسیر تولید از سال ۱۳۹۹، بودجه ورزش نیز مجددا تامین و کلاسهای آموزشی و تابستانی در رشتههایی مانند شنا، بدنسازی و ورزشهای هوازی برای خانوادهها و فرزندان پرسنل برگزار شد.
مدیر واحد تربیت بدنی با اشاره به توجه ویژه به ورزش بانوان گفت: بخشی از سالن بدنسازی به بانوان اختصاص یافته و کلاسهای آموزشی شنا و ورزشهای هوازی نیز برگزار میشود، همچنین در اقدامی خودجوش پیادهروی صبحگاهی توسط بانوان مطالبه شد که با هماهنگی انجام شده با مدیران و واحدها، ساعتی مشخص به این امر اختصاص یافت.
راه اندازی تیم داژبال بانوان و فوتسال هپکو
وی از راهاندازی تیم داژبال بانوان نیز خبر داد و گفت: هرچند در ابتدای مسیر است، اما تلاش داریم با ایجاد انگیزه بیشتر، حضور بانوان در این عرصه را گسترش دهیم.
رسولی با بیان اینکه کارگران ورزشکار هپکو در رشتههای مختلف خوش درخشیدهاند، تصریح کرد: سال گذشته تیم کشتی شرکت در استان نایب قهرمان شد و تیم داژبال در میان ۴۰ تیم از سراسر کشور مقام نخست و امسال نیز رتبه دوم را کسب کرد. رشته کوهنوردی بهصورت حرفهای دنبال میشود و برخی از پرسنل موفق به صعود به قلههای مرتفع خارج از کشور نیز شدهاند.
وی همچنین از راهاندازی تیم جدید فوتسال با میانگین سنی ۲۸ سال خبر داد و افزود: این تیم در مسابقات دوستانه عملکرد قابل توجهی داشته و در حال برنامهریزی برای حضور این تیم در رقابتهای استانی و کشوری است.
لزوم تزریق منابع مالی جهت به روز رسانی سالن های ورزشی
مدیر واحد تربیت بدنی شرکت هپکو با تاکید بر اهمیت حمایت مالی از ورزش کارگری گفت: با وجود موفقیتهای بسیار در حوزه ورزش شرکت، به منظور بهره برداری حداکثری و افزایش انگیزه کارگران برای استفاده از ظرفیتهای ورزشی موجود، قطعا بهسازی و به روزرسانی سالنهای ورزشی و احیا و راهاندازی زمین چمن شرکت نیازمند تزریق منابع مالی است.
رسولی تهیه و بررسی طرحی برای تبدیل زمین چمن به مجموعهای چندمنظوره ورزشی و برنامهریزی جهت اجرای طرح ورزش و سلامت در محیط کار و زندگی را از جمله اقدامات و فعالیتهای مدنظر واحد تربیت بدنی هپکو برشمرد که در صورت تأمین منابع مالی، قابلیت اجرا خواهند داشت.
گفتنی است؛ آخرین اقدام ورزشی شرکت هپکو شروع به کار تیم هندبال هپکو است که در لیگ برتر هندبال کشور فعال شده و امید است شاهد افتخارآفرینی این تیم برای استان و شرکت هپکو باشیم.