هشدار انجمن واردکنندگان سم و کود:
امسال هیچ ارزی برای واردات سموم تخصیص داده نشده است
سال آینده با فاجعه در تولید گندم روبهرو میشویم
رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود ایران با اشاره به توقف تخصیص ارز، سهمیهبندی غیرتخصصی و بینظمی در صدور مجوزهای واردات هشدار داد: اگر همین امروز ثبت سفارشها انجام نشود، سال آینده تولید گندم کشور تا ۳۰ درصد کاهش مییابد و دولت باید چند برابر هزینه کند تا گندم وارداتی تهیه کند.
سید مهدی حسینی یزدی، رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود ایران، در گفتوگو با ایلنا اظهار کرد: انجمن ما متشکل از ۲۲۰ شرکت است که واردکننده سم و کود هستند. طبق مصوبهای که سال گذشته مجلس داده، حدود ۲۰۰ نفر دیگر نیز در نوبت دریافت پروانه واردات هستند تا به این جمع اضافه شوند و اگر این روند ادامه یابد، تعداد شرکتها به حدود ۴۰۰ مورد خواهد رسید.
وی افزود: من معتقدم این تصمیم اشتباه بزرگی بود و نباید مجلس وارد چنین حوزه تخصصی میشد. کار واردات سموم کار حساسی است و مثل موارد دیگر نیست. با دستور دولت، سازمان حفظ نباتات مجبور شد این مجوزها را بپذیرد.
هیچ ارزی بابت واردات سموم پرداخت نشده است
رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود، وضعیت واردکنندگان صنف را اسفناک عنوان کرد و گفت: متاسفانه وضعیت صنف ما امسال نسبت به سال گذشته، بدتر شده و تاکنون هیچ ارزی بابت واردات سموم پرداخت نشده است.
حسینی یزدی ادامه داد: ایران کشور چهار فصل است، محصولات متنوع دارد و باید برای استانهای مختلف آفتکش، حشرهکش، قارچکش و کنهکش تأمین شود اما ما هیچ برنامهریزی مشخصی نداریم.
وی ادامه داد: در شهریور سال گذشته، با وجود مشکلات فراوان، شرایط عادیتر بود، اما امسال با سهمیهبندیهای غیرتخصصی مواجه شدیم. افرادی بدون آگاهی از این حوزه، سهمیهبندی را طراحی کردند و این موضوع را در دو دوره ششماهه اجرا کردند. اکنون در نیمه دوم سال هستیم ولی هنوز هیچ ارزی تخصیص نیافته است.
خطر کاهش ۳۰ درصدی تولید گندم
یزدی گفت: در شرایطی که شرکتهای باسابقه ۲۰ تا ۳۰ ساله تنها ۵ تن سهمیه دریافت کردهاند، چطور میتوان انتظار داشت کارخانههای خارجی به ما کالا بدهند؟ این کارخانهها سفارشهای زیر یک کانتینر را نمیپذیرند. از طرف دیگر، دولت مانع استفاده ما از اعتبارات تجاری شده و در نتیجه تمام مسیر واردات قفل شده است.
وی ادامه داد: ما در سال جاری ۳۰ درصد کاهش تولید گندم داریم و سال آینده هم به خاطر نبود علفکش و حشرهکش مؤثر، ۳۰ درصد دیگر افت خواهیم داشت.
رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود افزود: در شرایطی که واردکنندگان رسمی بلاتکلیفاند، بازار در معرض ورود سموم قاچاق و تقلبی قرار گرفته است. وزارت جهاد باید پاسخ دهد که چرا سهمیهبندی به شرکتهایی داده شده که سابقه و تخصصی در این حوزه ندارند.
یزدی با انتقاد از عملکرد شرکت خدمات حمایتی نیز گفت: سالهاست اصل ۴۴ را کنار گذاشتهاند و خودشان وارد توزیع کود شدهاند. ادعا میکنند کود باکیفیتتر و توزیع مویرگیتر دارند، اما در عمل نتیجهای حاصل نشده است. من ۵۵ سال است در این حوزه کار میکنم و هیچگاه چنین مشکلاتی ندیده بودم. بارها به مقام رهبری، رئیسجمهور، معاون ایشان، مجلس، رئیس کمیسیون و وزیر نامه نوشتیم و از آنها درخواست داشتیم که فقط اجازه دهید ثبت سفارش کنیم اما همچنان هیچ جوابی به ما ندادهاند.
وی تصریح کرد: اگر همین روند ادامه پیدا کند، باید سال آینده چند برابر امسال گندم وارد کنیم. سم و کود را نمیشود در چند روز تأمین کرد. از زمان ثبت سفارش تا تولید و رسیدن کالا به کشور، شش ماه زمان لازم است. این مواد آماده نیستند که بگوییم دو ماهه بیایند. تولیدشان زمانبر است.
تهدید جدی در مسیر واردات سموم
رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود تأکید کرد: فاجعه در راه است؛ اگر همین امروز ثبت سفارش نکنیم، دیر خواهد بود.
وی در ادامه گفت: اگر امروز ثبت سفارش انجام نشود، سال آینده باید چند برابر امسال گندم وارد کنیم. از زمان ثبت سفارش تا تولید و ورود کالا به کشور، دستکم شش ماه طول میکشد. این مواد مانند نخود و لوبیا نیستند که آماده باشند. تولید و حملونقلشان زمانبر است.
حسینی یزدی افزود: حتی اگر امروز سفارش داده شود، چهار ماه تا تولید طول میکشد، بعد دو ماه تا حمل و ترخیص در گمرک، و تازه باید مجوزهای استاندارد صادر شود. سم دو سال تاریخ مصرف دارد، اما اگر یک سال از آن بگذرد، کشاورز دیگر با نصف قیمت هم آن را نمیخرد چون کیفیتش افت میکند.
سازمان حفظ نباتات زورش به وزارت جهاد نمیرسد
یزدی در پاسخ به برخی انتقادها نسبت به سازمان حفظ نباتات گفت: این سازمان تخصصی است اما زورش به وزارت جهاد نمیرسد. بارها نامه زده اما توجهی نشده است. سازمان حفظ نباتات باید در بخش تخصصی تصمیم بگیرد، اما تصمیمهای کلان اقتصادی دست بخش بازرگانی و مالی وزارتخانه است.
وی اظهار کرد: ما شاید در وزارت جهاد یک عدد کوچک باشیم، اما اثر کار ما بسیار بزرگ است. در کشور حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ واردکننده سم، ۱۰۰ تولیدکننده، ۴۰۰ تولیدکننده کود، ۱۰۰ واردکننده بذر، ۷ هزار فروشنده و حدود ۴ میلیون کشاورز داریم. یعنی نهادههای ما به قوت ۴۰ تا ۵۰ درصد مردم مربوط است.
یزدی گفت: با این حال تنها ۲۵۰ میلیون دلار برای سم و حدود ۲۵۶۰ میلیون دلار برای کود نیاز داریم. این عددها در مقیاس کل بودجه کشور ناچیز است، اما حیاتی برای امنیت غذایی مردم است. متأسفانه با ادامه این وضعیت، فاجعه در راه است.