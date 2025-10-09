به گزارش ایلنا، فندک‌هایی ساخته‌شده از طلای ۱۸ عیار، با قیمتی بالای چهار میلیارد تومان، حالا به یکی از وسایل همراه قشر مرفه و بالانشین‌های تهرانی در دور دورهای شبانه تبدیل شده‌اند.

شعله‌هایی از طلا در کافه‌های لاکچری!

در برخی کافه‌ها و لانژهای لوکس پایتخت — مکان‌هایی با ورودی چند ده میلیونی و پذیرش محدود برای افراد خاص — صحنه‌هایی از نمایش تجمل مدرن دیده می‌شود.

جوانان ثروتمند، سلبریتی‌ها و چهره‌های شناخته‌شده، پشت میزهایی نشسته‌اند که میان فنجان‌های قهوه و جعبه‌های سیگار، فندک‌هایی از طلای خالص برق می‌زنند.

یکی از کارکنان این کافه‌ها می‌گوید:

«این فندک‌ها برند فندک زیپو هستن که بعضیاش از طلا و نقره ساخته شده. بعضی از مشتری‌های خاص ما یکی از همین مدل‌ها رو دارن. قیمتش باور نکردنیه ولی براشون مهم‌تر از ساعت یا کیفه.»

برای خیلی‌ها، این صحنه فقط یک دورهمی شبانه نیست؛ تصویری است از رشد نمادهای طبقاتی در دل شهر.

نگاه جامعه‌شناسانه به «شعله طبقاتی»

جامعه‌شناسان ظهور چنین نمادهایی را حاصل نمایش مصرفی و میل به تفاوت‌نمایی در میان اقشار برخوردار می‌دانند.

دکتر ناصر فکوهی، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران، می‌گوید:

«ما در چرخه‌ای معیوب از مصرف گرفتار شده‌ایم؛ جایی که آدم‌ها برای دیده‌شدن خرج می‌کنند، نه برای نیاز. این نمایشِ ثروت، مرزهای اخلاقی و طبقاتی را جابه‌جا کرده است.»

همچنین دکتر فرشاد قوشچی، پژوهشگر فرهنگ و رسانه، معتقد است:

«در جامعه امروز، مصرف بخشی از هویت فردی شده؛ افراد برای تمایز دیده‌شدن خرج می‌کنند، نه برای لذت.»

در چنین فضاهایی حتی چیزی به‌سادگی یک فندک، می‌تواند تبدیل به نماد جایگاه اجتماعی شود.

این فندک 4 میلیاردی از چه چیزی ساخته شده؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد این فندک‌ها از مدل‌های خاص برند آمریکایی Zippo هستند که در تعداد محدود و با طلای ۱۸ عیار ساخته می‌شوند، حتی سایت اصلی این فندک اعلام کرده برای خرید آن باید از قبل سفارش داده و زمان تحویل آن تا 8 هفته هم طول خواهد کشید، اما در سایت‌های ایرانی این کالا موجود است.

یکی از این مدل‌ها با نام Zippo Lighter 195 LMT در فروشگاه زیپولوکس به قیمت حدود 4 میلیارد و 200 میلیون تومان عرضه شده است — پولی که برای خیلی‌ها یک رؤیاست، اما برای بالانشینان شمال تهران وسیله‌ای برای روشن کردن سیگار!

این فندک‌ها طراحی کلاسیک، شماره‌سریال اختصاصی و گواهی اصالت دارند؛ چیزی فراتر از یک وسیله مصرفی، نزدیک‌تر به یک اثر کلکسیونی.

به گفته کارشناسان، هر روز در ایران فاصله طبقاتی در حال بیشتر شدن است و آمار و ارقام و اخبار اقتصادی نیز این موضوع را تایید می‌کنند. این در حالی است که افزایش قیمت لحظه ای سکه و ارز در روزهای اخیر موجب نگرانی مردم شده است.

در خیابان‌های شمال تهران، شعله‌ی این فندک‌های طلایی شاید کوچک باشد، اما روشن‌کننده‌ی تضادهای بزرگی در دل جامعه است.