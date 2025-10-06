خبرگزاری کار ایران
سفر مدیرعامل بانک ملی ایران به بجنورد/ بانک ملی بازوی اجرایی دولت برای شتاب‌دهی به پروژه‌های زیرساختی در خراسان شمالی

ابوالفضل نجارزاده، مدیرعامل بانک ملی ایران، به همراه دکتر جعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، دکتر سید شمس الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، امروز دوشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۴، به استان خراسان شمالی سفر کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی بانک ملی ایران، این سفر با هدف بازدید از پروژه‌های اقتصادی و توسعه‌ای، بررسی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و تقویت همکاری بین نهادهای دولتی، مجلس و بخش مالی برای پیشبرد طرح‌های زیرساختی این استان برنامه‌ریزی شده است.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، هیات عالی‌رتبه از نمایشگاه کمپ پتروشیمی و غرفه بانک ملی ایران در این نمایشگاه بازدید خواهد کرد تا با توانمندی‌ها و دستاوردهای صنعت پتروشیمی استان و نقش این بانک در حمایت از پروژه‌های اقتصادی آشنا شوند. همچنین، نجارزاده و همراهان در همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری کمپ پتروشیمی حضور یافته و سخنرانی خواهند کرد. 

در این همایش، فرصت‌ها و چالش‌های سرمایه‌گذاری در بخش پتروشیمی و راهکارهای جذب منابع مالی برای توسعه این صنعت مورد بحث قرار خواهد گرفت.

در ادامه این سفر، نشستی با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی  خراسان شمالی برگزار خواهد شد. این نشست فرصتی برای تبادل نظر با فعالان اقتصادی، بررسی مشکلات و موانع تولید و ارائه راهکارهایی برای تقویت سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی در استان فراهم خواهد آورد.

علاوه بر این، نجارزاده از دو شعبه ممتاز بانک ملی در بجنورد و شعبه شهید امامی بازدید خواهد کرد تا عملکرد این شعب در ارائه خدمات مالی و حمایت از طرح‌های اقتصادی منطقه را ارزیابی کند. این بازدیدها نشان‌دهنده تعهد بانک ملی ایران به تقویت زیرساخت‌های مالی و پشتیبانی از توسعه اقتصادی در مناطق مختلف کشور است.

انتظار می رود این سفر و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، بتواند نقش مهمی را در جهت شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی خراسان شمالی، رفع موانع موجود و تسریع در اجرای پروژه‌های توسعه‌ای این استان ایفا نماید. جزئیات بیشتر از نتایج این بازدیدها متعاقباً اعلام خواهد شد.

