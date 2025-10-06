بر اساس برنامه اعلام‌شده، هیات عالی‌رتبه از نمایشگاه کمپ پتروشیمی و غرفه بانک ملی ایران در این نمایشگاه بازدید خواهد کرد تا با توانمندی‌ها و دستاوردهای صنعت پتروشیمی استان و نقش این بانک در حمایت از پروژه‌های اقتصادی آشنا شوند. همچنین، نجارزاده و همراهان در همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری کمپ پتروشیمی حضور یافته و سخنرانی خواهند کرد.

در این همایش، فرصت‌ها و چالش‌های سرمایه‌گذاری در بخش پتروشیمی و راهکارهای جذب منابع مالی برای توسعه این صنعت مورد بحث قرار خواهد گرفت.

در ادامه این سفر، نشستی با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی خراسان شمالی برگزار خواهد شد. این نشست فرصتی برای تبادل نظر با فعالان اقتصادی، بررسی مشکلات و موانع تولید و ارائه راهکارهایی برای تقویت سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی در استان فراهم خواهد آورد.

علاوه بر این، نجارزاده از دو شعبه ممتاز بانک ملی در بجنورد و شعبه شهید امامی بازدید خواهد کرد تا عملکرد این شعب در ارائه خدمات مالی و حمایت از طرح‌های اقتصادی منطقه را ارزیابی کند. این بازدیدها نشان‌دهنده تعهد بانک ملی ایران به تقویت زیرساخت‌های مالی و پشتیبانی از توسعه اقتصادی در مناطق مختلف کشور است.

انتظار می رود این سفر و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، بتواند نقش مهمی را در جهت شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی خراسان شمالی، رفع موانع موجود و تسریع در اجرای پروژه‌های توسعه‌ای این استان ایفا نماید. جزئیات بیشتر از نتایج این بازدیدها متعاقباً اعلام خواهد شد.