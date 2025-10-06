تحولی جدید در خرید اعتباری:
کالانو و BNPL بانک تجارت در کارتخوانهای «شهروند» فعال شد
سرویسهای جدید خرید اعتباری کالانو و BNPL بانک تجارت بر روی دستگاههای کارتخوان فروشگاههای زنجیرهای شهروند با حضور مدیرعامل بانک تجارت و مدیران ارشد این فروشگاههای زنجیرهای رونمایی شد.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابطعمومی بانک تجارت، هادی اخلاقی فیض آثار در این مراسم ضمن ابراز خرسندی از گسترش همکاریها با فروشگاههای زنجیرهای شهروند، این سرویس جدید را مصداق بارز بانکداری مبتنی بر زنجیره ارزش و نیاز مشتری دانست و گفت: خدمات نوین بانک تجارت همچون کالانو، صرفا تسهیلات مالی نیستند؛ بلکه ابزارهایی برای تامین مالی پایدار مصرفکننده نهایی و کمک به مدیریت نقدینگی خانوادهها محسوب میشود.
وی افزود: در بانک تجارت تلاش بر این است که با توسعه زیرساختهای فناوری و همکاری با شبکههای بزرگ فروشگاهی مانند شهروند، فرآیندهای اعطای اعتبار و مصرف آن را به کوتاهترین و سادهترین شکل ممکن رسانده تا مشتریان بتوانند بدون دغدغه، نیازهای روزمره خود را با بهرهگیری از اعتبار تامینشده، خریداری کنند.
مدیرعامل اظهار داشت: هدف اصلی از فعالسازی این سرویس بر روی دستگاههای کارتخوان، ایجاد یک تجربه یکپارچه و مطلوب برای مشتری است. با این مکانیزم، اعتبار به جای تزریق وجه نقد، مستقیما به کالا یا خدمات پیوند میخورد که این موضوع در کنترل تورم و هدایت منابع به سمت تولید داخلی نیز نقش مهمی دارد. این گام، سرآغاز همکاریهای گستردهتری برای ارائه خدمات اعتباری در نقاط فروشگاهی مختلف است و بانک تجارت متعهد است که همواره در خط مقدم نوآوریهای مالی در خدمت مردم و اقتصاد کشور باشد.
دکتر اخلاقی ادامه داد: این خدمت نوین، بهطور اختصاصی برای مشتریان دارای اعتبار محصولات «کالانو» و طرحهای خرید اعتباری (BNPL) بانک تجارت طراحی شده و امکان خرید آسان و اقساطی کالاها و محصولات مورد نیاز را مستقیماً از طریق پایانههای فروش (POS) فروشگاههای شهروند فراهم میآورد.
دکتر داوود قربانیان مدیرعامل فروشگاههای زنجیرهای شهروند همکاری چندساله با بانک تجارت را برگ زرینی در کارنامه همکاری آن مجموعه عنوان کرد و گفت: ارائه محصولات تسهیلگر برای مشتریان شهروند که مجموعهای برای ارائه خدمات متنوع که باعث انگیزه خرید مایحتاج خانوار ایرانی میشود، تنها با سبد محصولات بانکی با نگاه نوین و ویژه همچون تجارت اتفاق خواهد افتاد.
امیرحسین داودیان معاون مدیرعامل بانک تجارت در امور مشتریان بانکداری شخصی نیز به محصولات کاربردی این بانک برای سهولت در انجام امور مالی برای مشتریان اشاره کرد و گفت: این همکاری مشترک، ضمن تسهیل فرآیند خرید، به رونق کسبوکار فروشگاههای زنجیرهای و رضایت بیشتر مشتریان خواهد انجامید.همکاری بانک تجارت و مجموعه شهروند، اقدامی موثر بهشمار میرود که برای اولین بار توسط بانک تجارت رونمایی شد که حاصل آن زمینهسازی برای ارتقای کیفیت خدمات و سهولت در خرید مایحتاج مردم خواهد بود.
این طرح با هدف افزایش قدرت خرید و دسترسی آسانتر عموم جامعه به کالاهای اساسی و مصرفی، گام مهمی در مسیر توسعه خدمات نوین بانکی و حمایت از اقتصاد خانواده برداشته است. مشتریانی که پیش از این برای استفاده از اعتبار «کالانو» و BNPL نیازمند طی فرآیندهای مجزا بودند، اکنون میتوانند بدون نیاز به کارت فیزیکی یا پرداخت وجه نقد، با استفاده از کد اعتباری یا مکانیزم تعریفشده، اعتبار خود را بهصورت لحظهای در فروشگاههای شهروند صرف کنند.