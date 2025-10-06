رشد نزدیک به 70 درصدی مانده تسهیلات بانک ملت در پایان 6 ماهه امسال

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، این بانک در نیمه نخست سال جاری در پنج سرفصل درآمدی بیش از 1،588،247 میلیارد ریال درآمد در حساب های خود منظور کرده است که این رقم در مقایسه با درآمد 946،376 میلیارد ریالی این بانک در مقطع مشابه سال گذشته رشد 68 درصدی را نشان می دهد.

بر اساس این گزارش، بانک ملت در پایان نیمه نخست سال، بالغ بر ۱،۳۵۸،۸۵۰ میلیارد ریال از محل اعطای تسهیلات، درآمدزایی داشته که این رقم برای دوره منتهی به پایان شهریورماه سال گذشته، ۷۶0،314 میلیارد ریال بوده که حاکی از رشد 79 درصدی نسبت به 6 ماهه نخست سال گذشته است.

بر این اساس، تسهیلات مرابحه با ایجاد ۶۰۱،۷۲7 میلیارد ریال درآمد در صدر سرفصل های تسهیلاتی از لحاظ درآمدزایی قرار گرفته و پس از آن تسهیلات ارزی با ایجاد ۲۲۵،۴۶2 میلیارد ریال و تسهیلات سلف با ایجاد ۱۶۱،۹۱۷ میلیارد ریال درآمد، جایگاه های دوم و سوم درآمدزایی را در عملکرد شهریورماه سال جاری بانک ملت از آن خود کرده اند.

در عین حال، بانک ملت در پایان نیمه نخست سال جاری از محل دریافت کارمزد ۱۶۱،۴۰۲ میلیارد ریال، اوراق بدهی ۴۸،۴۱3 میلیارد ریال، سپرده گذاری ۱۸،۷۳3 میلیارد ریال و سرمایه گذاری ها ۸۴9 میلیارد ریال کسب کرده است.

