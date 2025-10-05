نقش حیاتی چسب در زنجیره تولید و حلقه اتصال در صنایع مختلف

مسعود میرزایی، مدیرعامل شرکت "آرن تجارت سام" در گفتگو با خبرگزاری ایلنا در خصوص فعالیت‌های این شرکت اظهار کرد: "آرن تجارت سام"در زمینه واردات و توزیع چسب‌ها و درزگیرهای ساختمانی و صنعتی فعالیت دارد و بازار هدف این مجموعه شامل صنایع سبک و سنگین، مصرف‌کنندگان نهایی و بخش ساختمان است. واردات کالا با ارز یورو و دلار انجام می‌شود که مجموع واردات ما در سال کمتر از یک میلیون دلار است.

وی افزود: فروش کالاهای ما به صورت فیزیکی انجام نمی‌شود و عمده فعالیت‌های فروش به صورت اینترنتی است. همچنین با مشتریان قدیمی و نمایندگی‌های سراسر کشور ارتباط نزدیکی داریم که موجب تعامل مستقیم با مصرف‌کنندگان نهایی شده است.

مدیرعامل شرکت "آرن تجارت سام" درباره اهمیت چسب‌ها در صنعت تصریح کرد: در فرآیندهای تولید، اتصال قطعات یا به صورت مکانیکی مانند پیچ و مهره و جوش انجام می‌شود یا اتصال شیمیایی که همان چسب است. مجموعه ما در حوزه اتصال شیمیایی فعالیت دارد. دنیای چسب‌ها بسیار گسترده است و صنایع مختلف، از صنایع حساس نظامی گرفته تا ساختمان‌سازی، از آن استفاده می‌کنند.

وضعیت بازار و چالش‌ها

میرزایی در تشریح وضعیت بازار توضیح داد: چسب یک کالای مصرفی است و تقاضای آن همواره وجود دارد، اما بازار با مشکلات متعددی مواجه است که به دو دسته مشکلات داخلی و خارجی تقسیم می‌شوند. مشکلات داخلی شامل منابع انسانی، انبارداری، فروش و بازار است که برای همه فعالان اقتصادی مشترک است و راهکارهای هر کسب‌وکار متفاوت است. مشکلاتی مثل مغایرت‌های انبار، اشتباه در ثبت تاریخ ورود و خروج کالا و مشکلات ارسال کالا، مواردی است که تقریباً در همه کسب‌وکارها دیده می‌شود.

وی ادامه داد: اما مشکلات بزرگ‌تر به مسائل خارجی و اداری مربوط می‌شود. فرآیند ثبت سفارش واردات بسیار پیچیده و طولانی است. برای مثال، ما معمولاً سه ماه برای ثبت سفارش و تخصیص ارز در انتظار می‌مانیم و در این مدت باید مبلغ قابل توجهی پول را به صورت بلوکه در حساب داشته باشیم. طبق قانون، ۳۵ درصد از ارزش کالای وارداتی باید به صورت ریالی بلوکه شود، یعنی اگر شما بخواهید یک میلیون دلار کالا وارد کنید، باید علاوه بر آن مبلغ، حدود ۳۵۰ هزار دلار پول اضافی داشته باشید که در حساب بلوکه شود و این سرمایه در اصل مسدود شده و عملاً قابل استفاده نیست و با تورم روزافزون ارزش آن کاهش می‌یابد.

مدیرعامل شرکت "آرن تجارت سام" درباره مشکلات گمرکی گفت: فرآیند ترخیص کالا در کشور ما به دلیل بروکراسی و پیچیدگی‌ها حداقل دو هفته تا بیست روز طول می‌کشد، در حالی که در کشورهایی مانند ترکیه این زمان نهایتاً سه روز است.

میرزایی افزود: علاوه بر این، مشکلاتی مانند شرایط نامناسب حمل و نقل و نگهداری کالاها در مرزها نیز خسارات مالی به واردکنندگان وارد می‌کند. به عنوان مثال، بخشی از چسب‌های وارداتی ما که در مرز بازرگان به دلیل سرمای شدید یخ زده و فریز شده‌اند، نمونه‌ای از این مشکلات هستند.

وی درباره تاثیر تحریم‌ها و مشکلات بانکی نیز افزود: قبلاً بانک‌ها خدمات ارزی را به صورت مستقیم انجام می‌دادند و فرآیندها ساده‌تر بود. اما به دلیل تحریم‌ها، همه معاملات به صورت نقدی انجام می‌شود که این امر در بازاری که معاملات زمانی و چکی رایج است، مشکلات متعددی ایجاد کرده است. این موضوع نقدینگی شرکت‌ها را تحت فشار قرار داده و روند واردات را کندتر کرده است. با این حال، برخی بانک‌ها با رقابت و ارائه تسهیلات تلاش می‌کنند تا به بهبود شرایط کمک کنند.

مصرف گسترده چسب در صنایع مختلف

مدیرعامل شرکت "آرن تجارت سام" با اشاره به گستردگی مصرف چسب گفت: مصرف چسب در صنایع مختلف کشور بسیار بالاست. از فونداسیون ساختمان گرفته تا آرماتوربندی، بتن‌ریزی، نصب پنجره و درزگیری نهایی همه از چسب استفاده می‌کنند. مشتریان ما شامل طیف وسیعی از افراد هستند؛ از خانم‌های خانه‌دار گرفته تا مدیران کارخانه‌های بزرگ فولاد و پتروشیمی.

میرزایی در پایان ابراز امیدواری کرد موانع داخلی که گاهی بسیار دست‌وپاگیرتر از موانع خارجی هستند، هر چه سریع‌تر برطرف شوند چرا که سیستم اداری کند و فرآیندهای طولانی باعث کاهش سرعت فعالیت‌های اقتصادی شده است در حالی که جهان به سمت تسریع روندها و افزایش بهره‌وری حرکت می‌کند، تسهیل فرآیندهای گمرکی، بانکی و اداری می‌تواند کمک شایانی به رشد و توسعه صنعت چسب در کشور باشد.

