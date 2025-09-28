خبرگزاری کار ایران
توسعه حمایت های بانک پارسیان در بخش های ازدواج و فرزندآوری
در شش ماهه نخست سال 1404 ، بانک پارسیان با پرداخت تسهیلات در دو حوزه ازدواج و فرزندآوری ، به درصد قابل توجهی از اهداف تکالیف قانونی خود عمل کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک پارسیان، براین اساس، بانک پارسیان از طریق صندوق قرض الحسنه خود، بیش از 5097 فقره تسهیلات ازدواج به مبلغی بیش از 17 هزار میلیارد ریال و همچنین 6991 فقره تسهیلات فرزندآوری به مبلغ 5883 میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت کرده است و توانست نقش مهمی در راستای تحکیم بنیان خانواده و تسهیل ازدواج جوانان، جوانی جمعیت و کاهش دغدغه‌های معیشتی خانواده‌ها در حوزه فرزند آوری ایفا نماید.

این بانک توانسته است حدود 47 درصد تکالیف بخش ازدواج و 53 درصد اهداف بخش فرزندآوری را در شش ماه نخست سال محقق کند.

به این ترتیب مجموع تکالیف بانک پارسیان در بخش جوانی جمعیت؛ 92 درصد تکالیف در حوزه ازدواج و 104 درصد در بخش فرزندآوری بوده است. روند یادشده تداوم رویکرد این بانک در حمایت از سیاست های جمعیتی را نشان می دهد و بیانگر اقدامات بانک پارسیان در استای تحقق ماموریت های سیاستی و هموارسازی مسیر توسعه عدالت اجتماعی است.

