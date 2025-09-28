آزمون دعوت به همکاری بانک رفاه کارگران برگزار شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این آزمون به منظور تأمین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز این بانک در رسته‌های شغلی "بانکدار شعب"، "مشاغل تخصصی"، "گروه شغلی حوزه فناوری اطلاعات (IT )" و "نگهبان" از میان متقاضیان واجد شرایط برگزار شد.

این آزمون با رقابت فشرده‌ ۳۶،۱۷۸ داوطلب آقا و خانم برگزار شد که ۲۳۰۹۸ نفر از این تعداد شامل آقایان و ۱۳۰۸۰ شامل بانوان بودند.

رسته شغلی بانکدار با ۲۸۸۳۳، انتظامات با ۳۸۷۱، مشاغل حوزه‌ فناوری اطلاعات با ۱۷۳۹ و مشاغل تخصصی با ۱۷۳۵ متقاضی به ترتیب بیشترین تعداد متقاضیان را به خود اختصاص داده بودند.

گفتنی است، پس از خوانش و پردازش پاسخ‌برگ داوطلبان، نتیجه‌ آزمون کتبی متعاقبا اطلاع‌رسانی می‌شود.