مدیرعامل بانک ملی ایران:
حوزه ارزی بانک در مسیر تحول و نوآوری / توانمندیهای فنی و IT شعب خارج از کشور به داخل منتقل میشود
ابوالفضل نجارزاده، مدیرعامل بانک ملی ایران، اعلام کرد: با توجه به ظرفیتها و تجربه ارزشمند شعب خارج از کشور در حوزه فناوری اطلاعات و بخشهای فنی، برنامهریزی شده است تا این توانمندیها به داخل کشور نیز منتقل شود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، وی در همایش بررسی عملکرد واحدهای خارج از کشور افزود: تجربه موفق شعب برونمرزی بانک ملی در استفاده از فناوریهای نوین بانکی و ارائه خدمات بهروز به مشتریان، نشاندهنده سطح بالای دانش و توان فنی این شعب است. انتقال این دانش و تجربه به شعب داخلی میتواند ضمن ارتقای کیفیت خدمات، موجب صرفهجویی در هزینهها، افزایش سرعت ارائه خدمات و ایجاد زیرساختهای رقابتیتر در شبکه بانکی کشور شود.
نجارزاده تأکید کرد: بهرهگیری از این ظرفیتها، علاوه بر همافزایی درونسازمانی، موجب کاهش وابستگی به خدمات خارجی و توسعه توان بومی در حوزه بانکداری دیجیتال خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد که بانک ملی ایران با این اقدام، گام مؤثری در جهت تحقق اهداف تحول دیجیتال و ارتقای سطح رضایتمندی مشتریان برخواهد داشت.
مدیرعامل بانک ملی ایران: تحول در حوزه ارزی، اولویت استراتژیک بانک
ابوالفضل نجارزاده، مدیرعامل بانک ملی ایران با تأکید بر اهمیت تحول در بخش ارزی گفت: حوزه ارزی بانک ملی در مسیر نوآوری و توسعه قرار دارد و این تغییرات، تجربهای بهتر و سریعتر برای مشتریان فراهم میکند.
وی افزود: ارائه خدمات متنوع و مدرن ارزی به مشتریان، به ارتقای خدمات ریالی و ایجاد یکپارچگی در شعب کمک میکند. ما با بهرهگیری از تجربه همکاران داخلی و خارج از کشور، در حال ساخت شبکهای قوی و کارآمد برای پاسخگویی به نیازهای ارزی مشتریان هستیم.
نجارزاده با اشاره به ظرفیتهای گسترده بانک در زمینه ارزی گفت: استفاده کامل از صرافیها و زیرساختهای ارزی، کلید ارائه خدمات نوآورانه و حرفهای است. با همکاری ستاد، شعب و شرکتهای مرتبط، میتوانیم این ظرفیتها را به بهترین شکل به کار بگیریم.
وی همچنین بر اهمیت پرورش استعدادهای جوان و توانمندسازی همکاران تأکید کرد و افزود: توسعه مهارتها و انتقال تجربه بین همکاران داخل و خارج کشور، نقش مهمی در تقویت عملکرد بخش ارزی بانک دارد.
نجارزاده با بیان اینکه مشتریان بزرگ ارزی بانک میتوانند بهعنوان پل ارتباطی با شبکه بینالمللی عمل کنند، تصریح کرد: استفاده هوشمندانه از توانمندی این مشتریان، تضمینکننده توسعه پایدار و ارتقای خدمات ارزی بانک است. برنامهریزی منسجم، شفافیت عملکرد و بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی و بینالمللی، مسیر موفقیت ما را هموار میکند.