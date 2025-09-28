نجارزاده تأکید کرد: بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها، علاوه بر هم‌افزایی درون‌سازمانی، موجب کاهش وابستگی به خدمات خارجی و توسعه توان بومی در حوزه بانکداری دیجیتال خواهد شد. وی خاطرنشان کرد که بانک ملی ایران با این اقدام، گام مؤثری در جهت تحقق اهداف تحول دیجیتال و ارتقای سطح رضایتمندی مشتریان برخواهد داشت.

مدیرعامل بانک ملی ایران: تحول در حوزه ارزی، اولویت استراتژیک بانک

ابوالفضل نجارزاده، مدیرعامل بانک ملی ایران با تأکید بر اهمیت تحول در بخش ارزی گفت: حوزه ارزی بانک ملی در مسیر نوآوری و توسعه قرار دارد و این تغییرات، تجربه‌ای بهتر و سریع‌تر برای مشتریان فراهم می‌کند.

وی افزود: ارائه خدمات متنوع و مدرن ارزی به مشتریان، به ارتقای خدمات ریالی و ایجاد یکپارچگی در شعب کمک می‌کند. ما با بهره‌گیری از تجربه همکاران داخلی و خارج از کشور، در حال ساخت شبکه‌ای قوی و کارآمد برای پاسخگویی به نیازهای ارزی مشتریان هستیم.

نجارزاده با اشاره به ظرفیت‌های گسترده بانک در زمینه ارزی گفت: استفاده کامل از صرافی‌ها و زیرساخت‌های ارزی، کلید ارائه خدمات نوآورانه و حرفه‌ای است. با همکاری ستاد، شعب و شرکت‌های مرتبط، می‌توانیم این ظرفیت‌ها را به بهترین شکل به کار بگیریم.

وی همچنین بر اهمیت پرورش استعدادهای جوان و توانمندسازی همکاران تأکید کرد و افزود: توسعه مهارت‌ها و انتقال تجربه بین همکاران داخل و خارج کشور، نقش مهمی در تقویت عملکرد بخش ارزی بانک دارد.