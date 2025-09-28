حضور پررنگ هلدینگ تفتا و باجت بانک تجارت در الکامپ ۲۸
ترک تبریزی در الکامپ: بانک تجارت با قدرت تمام پاسخگوی نیازهای مشتریان است
رییس هیاتمدیره بانک تجارت با حضور در بیستوهشتمین نمایشگاه بینالمللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ) از غرفه هلدینگ تفتا و باجت این بانک و دیگر غرفههای این نمایشگاه بازدید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار مدیریت امور روابطعمومی بانک تجارت، مرتضی ترکتبریزی در این بازدیدها بر اهمیت نقش فناوری در ارتقای خدمات بانکی و افزایش رضایت مشتریان تاکید کرد و گفت: هلدینگ تفتا توانسته تمامی نیازهای فناورانه بانک تجارت را در شرایط کنونی با قدرت پاسخگو باشد و در مسیر پیشرفت گامهای موثر بردارد.
رئیس هیات مدیره بانک تجارت با اشاره به روند تکمیل زنجیره محصولات نو در این بانک گفت: بانک تجارت در سالهای اخیر با تغییر نگرش نسبت به بازار و حضور جامع در لایههای مختلف کسبوکاری از طریق تولید محصولات نو روند مناسبی را در پیش گرفته و با پشتیبانی شرکتهای مختلف هلدینگ فناوری اطلاعات و توان متخصصان داخلی خود با قدرت تمام پاسخگوی نیازهای مشتریان است.
هلدینگ فناوری و نوآوری بانک تجارت (تفتا) به همراه شرکتهای زیرمجموعه خود، با معرفی محصولات نوآورانه بانک تجارت از جمله "باجت" (شعبه دیجیتال بانک تجارت)، حضوری فعال و پررنگ در جدیدترین دوره نمایشگاه بینالمللی الکامپ داشت.
در این دوره از نمایشگاه، آخرین دستاوردها و راهکارهای نوین بانک تجارت در حوزه بانکداری دیجیتال و فینتک، به ویژه خدمات ارائهشده توسط باجه باجت، معرفی و مورد توجه قرار گرفت.
باجت بهعنوان یکی از محصولات کلیدی ارائه شده توسط شرکتهای زیرمجموعه تفتا، یک اپلیکیشن بانکداری دیجیتال است که خدمات غیرحضوری و نوینی را به مشتریان بانک تجارت عرضه میکند و در این نمایشگاه مورد استقبال بازدیدکنندگان و مسئولین قرار گرفت.
بیست و هشتمین نمایشگاه الکامپ بهعنوان بزرگترین رویداد فناوری ایران با حضور 500 شرکت داخلی و 70 برند خارجی در روزهای سوم تا ششم مهرماه جدیدترین گجتها، استارتاپها و فرصتهای سرمایهگذاری را در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران گردهم آورده است.