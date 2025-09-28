به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط‌عمومی بانک تجارت، دکتر اخلاقی در مراسم امضای تفاهم‌نامه با سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی (ساتبا) که روز یکشنبه ششم مهرماه با حضور محسن طرزطلب معاون وزیر نیرو برگزار شد انتشار توکن انرژی را اقدامی بزرگ برای تامین مالی حوزه انرژی دانست و از مشارکت گسترده بانک در توسعه نیروگاه‌های خورشیدی خبر داد.

وی با اشاره به مصوبه هیات وزیران که منجر به تولید 7 هزار مگاوات انرژی خورشیدی شده است، گفت: بانک تجارت از ابتدای سال در تامین مالی این طرح‌ها مشارکت فعال داشته و نتیجه این همکاری، افزایش 700 مگاوات به ظرفیت تولید انرژی در هفته بوده است.

مدیرعامل بانک تجارت مهم‌ترین چالش حوزه انرژی را تامین مالی دانست و افزود: "توکنایز" کردن ظرفیت‌های انرژی، امکان جذب کوچک‌ترین سرمایه‌ها را فراهم می‌کند و این اتفاق بزرگی برای خودگردان و اقتصادی‌تر شدن سرمایه‌گذاری‌ها خواهد بود.

سرمایه‌گذاری بیش از 700 میلیون دلاری

دکتر اخلاقی ایجاد صندوق‌های مشاع در همکاری با ساتبا و استفاده از ظرفیت بورس را به‌عنوان مسیری تازه برای جلب سرمایه‌گذاران دانست و تاکید کرد: در گام‌های بعدی، امکان معامله، واگذاری و فروش این توکن‌ها نیز فراهم خواهد شد و سرمایه‌گذاران می‌توانند از منافع تولید نیروگاه‌ها بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به ورود سرمایه‌گذاران مختلف خبر داد: حتی کمیته امداد به‌عنوان سرمایه‌گذار در این عرصه وارد شده و اگر نرخ بازده مناسب نبود نمی‌توانستیم به چنین نتایجی برسیم.

مدیرعامل بانک از سرمایه‌گذاری بیش از 700 میلیون دلاری در این پروژه‌ها خبر داد و گفت: علی‌رغم محدودیت‌های بین‌المللی پیشرفت کار تاکنون عالی بوده و توانسته در زمان پیش‌بینی شده به اهداف خود نزدیک شود و امیدواریم تا پایان سال، تمام اهداف مصوبه هیات وزیران محقق شود.

اخلاقی با اشاره به برنامه‌های کلان سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: بر اساس مصوبه هیات وزیران، بالغ بر ۲.۳ میلیارد دلار در این بخش سرمایه‌گذاری خواهد شد. در این میان بانک تجارت با قراردادی که با صندوق توسعه ملی منعقد کرده، بیش از دو میلیارد دلار از ظرفیت این صندوق را به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اختصاص خواهد داد.

اقدامی بزرگ در راستای مردمی‌سازی اقتصاد

وی افزود: تاکنون شناسنامه‌های مربوط به ۳۰۰ مگاوات پروژه تکمیل و برای نهایی‌سازی به صندوق ارائه شده است. همچنین در افق برنامه‌ریزی‌شده، تولید ۱۵ هزار مگاوات انرژی با مشارکت بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و سایر شرکت‌ها هدف‌گذاری شده که طبق برآوردها ظرف دو سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

مدیرعامل بانک تجارت در پایان تاکید کرد: مردمی‌سازی اقتصاد حسب دستور وزارت اقتصاد و دارایی، اولویت اصلی نظام بانکی است و ما نیز در بانک تجارت این سیاست را سرلوحه کار قرار داده‌ایم.

مسیر سرمایه‌گذاری خرد مردم باز شد

در ادامه مراسم، محسن طرزطلب معاون وزیر نیرو و رئیس ساتبا نیز با اشاره به اهمیت این تفاهمنامه همکاری گفت: اولین گام در بهینه‌سازی بازار انرژی با فراهم‌کردن ابزارهای آن برداشته شد و دومین گام، عرضه توکن انرژی است که امروز تفاهم‌نامه آن امضا شد تا مردم بتوانند با سرمایه‌گذاری حداقل ۲۰ هزار تومان وارد این حوزه شوند.

سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی افزود: در حال حاضر ۳۱ طرح در ساتبا تعریف شده که اجرای آن‌ها معادل صرفه‌جویی یک نیروگاه ۵۰ مگاواتی برای کشور خواهد بود. هزینه‌ای که برای این طرح‌ها صرف می‌شود، تنها یک‌چهارم هزینه احداث نیروگاه‌های خورشیدی است و امیدواریم با اجرای این پروژه‌ها بتوانیم از ناترازی‌های موجود عبور کنیم، مصرف را کاهش دهیم و بدون خاموشی نیازهای کشور را تامین کنیم.