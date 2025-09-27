کشاورزی ایران در وضعیت هشدار/ بحران تأمین آفتکشها
رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود با هشدار نسبت به وضعیت بحرانی تأمین و توزیع آفتکشها در کشور، از بروز «فاجعهای قریبالوقوع» در بخش کشاورزی خبر داد.
سیدمهدی حسینی یزدی، رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود ایران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا، اصلیترین عامل بحران را عدم تخصیص ارز مناسب و سیستم سهمیهبندی نادرست عنوان کرد و گفت: ۲۰۰ شرکت فعال در این حوزه بلاتکلیف ماندهاند و تاکنون ۱۵۰ فعال بخش خصوصی در اعتراض به این شرایط، نامهای خطاب به وزیر جهاد کشاورزی امضاء کردهاند.
یک سال بلاتکلیفی در تخصیص ارز آفتکشها
این مقام مسئول با اشاره به تقسیم ارز آفتکشها در دو دوره ششماهه طی یک سال گذشته افزود: در همان دوره اول هم مشکلات متعددی ایجاد شد. بارها خواستیم لیست تخصیصها منتشر شود تا شفافیت ایجاد شود، اما تنها اطلاعات مربوط به چند شرکت خاص اعلام شد و بقیه بلاتکلیف ماندند.
وی با انتقاد شدید از سازوکار سهمیهبندی آفتکشها تصریح کرد: این سیستم افتضاح و غلط است. در مورد کود هم اصل ۴۴ رعایت نشده و هنوز هم اختصاص ارز بهصورت محدود و غیرکارشناسی انجام میشود. ما بارها به رئیسجمهور، معاون اول، وزیر جهاد کشاورزی و سایر نهادهای مسئول نامه ارسال کردهایم، اما پاسخی دریافت نکردهایم.
رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود با بیان اینکه سهمیهبندی فعلی در تاریخ واردات سموم کشور بیسابقه است، ادامه داد: سالهای گذشته هیچ مشکلی در این زمینه نداشتیم، اما اکنون سهمیهها بهگونهای تعیین شده که به شرکتها مقادیر غیرعملی و غیرقابل واردات اختصاص مییابد. برای مثال به یک شرکت ۱۲۰ کیلو و به دیگری پنج تن سهم میدهند؛ در حالی که واردات کمتر از یک کانتینر اساساً توجیه اقتصادی ندارد.
واکنش به ادعای بهبود ثبت سفارش
وی همچنین در واکنش به ادعای اخیر یکی از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر بهبود روند ثبت سفارشها گفت: ثبت سفارش باید همانند گذشته ظرف دو روز انجام شود. اگر چه برخی معاونتها میگویند روند ثبت سفارش مشکلی ندارد، اما در بخش سم عملاً با سهمیهبندی غلط، مشکلات جدی برای واردکنندگان ایجاد شده است. به همین دلیل ۱۵۰ نامه اعتراضی در یک جلسه به وزیر ارائه شده است.
حسینی یزدی افزود: بخش خصوصی واردکننده سم و کود، شرایط فعلی را یکی از بحرانیترین مقاطع تأمین نهادههای کشاورزی در کشور ارزیابی میکند.