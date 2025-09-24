به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، عملکرد این بانک در حوزه پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه و حمایتی نشان می‌دهد که طی شش ماهه نخست سال جاری، ۸۷ هزار فقره وام قرض‌الحسنه به ارزش حدود ۱۸۳ هزار میلیارد ریال و بیش از ۱۳ هزار فقره تسهیلات حمایتی از محل منابع عادی به ارزش نزدیک به ۵۷ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است. این روند تا پایان سال نیز با جدیت ادامه خواهد داشت.

بانک صادرات ایران در این دوره، وام‌های قرض‌الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه، فرزندآوری و جوانی جمعیت، ودیعه مسکن مددجویان نهادهای حمایتی، اشتغالزایی در کارگاه‌های خرد و مشاغل خانگی با معرفی سازمان‌های حمایتی، کمک به آزادی زندانیان نیازمند از طریق ستاد دیه، خرید خودرو ایثارگران و سایر وام‌های ضروری پرداخت کرده است.

همچنین تسهیلات حمایتی این بانک از محل منابع عادی در بخش‌هایی مانند مشارکت مدنی در طرح اقدام ملی مسکن، تأمین مسکن روستایی، مسکن ایثارگران و پرداخت ودیعه مسکن در طرح اقدام ملی مسکن اختصاص یافته است