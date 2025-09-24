خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بانک ملت 10،000 کیف و بسته نوشت‌افزار به دانش آموزان کمتر برخوردار کشور اهدا کرد

بانک ملت 10،000 کیف و بسته نوشت‌افزار به دانش آموزان کمتر برخوردار کشور اهدا کرد
کد خبر : 1690914
لینک کوتاه کپی شد.

بانک ملت در راستای ایفای مسوولیت‌های اجتماعی خود در حوزه آموزش، 10.000 کیف و بسته نوشت‌افزار به دانش‌آموزان کمتر برخوردار در استان‌های مختلف کشور اهدا کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، این بانک همانند سال‌های گذشته و در راستای ایفای مسوولیت‌های اجتماعی خود، امسال نیز نسبت به توزیع کیف و بسته‌های نوشت‌افزار در بین دانش‌آموزان مناطق کمتر برخوردار کشور اقدام کرده و کوشیده است تا به سهم خود و در کنار ساخت مدارس و پایگاه‌های آموزشی، به توسعه و تقویت حوزه آموزش و تحصیل دانش‌آموزان در این مناطق کمک کند.

این گزارش حاکی است، بانک ملت تاکنون در احداث و تکمیل 84 باب مدرسه در سراسر کشور مشارکت داشته و هم اکنون نیز برنامه‌های این بانک در حوزه مدرسه‌سازی در چند استان کشور در حال انجام است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی