به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، این بانک همانند سال‌های گذشته و در راستای ایفای مسوولیت‌های اجتماعی خود، امسال نیز نسبت به توزیع کیف و بسته‌های نوشت‌افزار در بین دانش‌آموزان مناطق کمتر برخوردار کشور اقدام کرده و کوشیده است تا به سهم خود و در کنار ساخت مدارس و پایگاه‌های آموزشی، به توسعه و تقویت حوزه آموزش و تحصیل دانش‌آموزان در این مناطق کمک کند.

این گزارش حاکی است، بانک ملت تاکنون در احداث و تکمیل 84 باب مدرسه در سراسر کشور مشارکت داشته و هم اکنون نیز برنامه‌های این بانک در حوزه مدرسه‌سازی در چند استان کشور در حال انجام است.

انتهای پیام/