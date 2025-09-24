بانک ملت 10،000 کیف و بسته نوشتافزار به دانش آموزان کمتر برخوردار کشور اهدا کرد
بانک ملت در راستای ایفای مسوولیتهای اجتماعی خود در حوزه آموزش، 10.000 کیف و بسته نوشتافزار به دانشآموزان کمتر برخوردار در استانهای مختلف کشور اهدا کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، این بانک همانند سالهای گذشته و در راستای ایفای مسوولیتهای اجتماعی خود، امسال نیز نسبت به توزیع کیف و بستههای نوشتافزار در بین دانشآموزان مناطق کمتر برخوردار کشور اقدام کرده و کوشیده است تا به سهم خود و در کنار ساخت مدارس و پایگاههای آموزشی، به توسعه و تقویت حوزه آموزش و تحصیل دانشآموزان در این مناطق کمک کند.
این گزارش حاکی است، بانک ملت تاکنون در احداث و تکمیل 84 باب مدرسه در سراسر کشور مشارکت داشته و هم اکنون نیز برنامههای این بانک در حوزه مدرسهسازی در چند استان کشور در حال انجام است.