مدیرعامل بانک سپه در بازدید از شعب شیراز:

انسجام سازمانی و توسعه بانکداری دیجیتال اولویت راهبردی بانک است

انسجام سازمانی و توسعه بانکداری دیجیتال اولویت راهبردی بانک است
مدیرعامل بانک سپه در بازدید از شعب این بانک در شیراز، بر ضرورت حفظ انسجام سازمانی، توسعه بانکداری دیجیتال، ارتقای شاخص‌های عملکردی و تقویت فرهنگ مشتری‌مداری تأکید کرد و گفت: راهکارهای خلاقانه و نگاه تیمی، پیشرفت بانک سپه را تسریع خواهد کرد.

 به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بانک سپه، دکتر آیت‌اله ابراهیمی در جریان بازدید از تعدادی از شعب این بانک در شیراز، ضمن بررسی روند فعالیت‌ها و شاخص‌های عملکردی، بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوین بانکداری دیجیتال برای ارائه خدمات سریع، شفاف و متنوع به مشتریان تأکیدکرد.

 وی در دیدار چهره‌به‌چهره با کارکنان شعب شیراز، با اشاره به اهمیت اصل مشتری‌مداری، تکریم مشتریان و بهبود مستمر کیفیت خدمات گفت: تقویت سرمایه اجتماعی، ارتقای جایگاه و سطح خدمات شعب در گرو همدلی، تعامل سازنده و ایجاد محیطی پویا و همراه با انگیزه است.

 دکتر ابراهیمی با قدردانی از تلاش‌های کارکنان اثرگذار و ایده‌پرداز شعب خواستار افزایش سهم منابع قرض الحسنه شد و افزود: بانک سپه با توسعه زیرساخت‌های بانکداری الکترونیک می‌تواند زمینه جذب مشتریان جدید و افزایش رضایتمندی مشتریان وفادار را فراهم کند.

 وی همچنین انسجام و یکپارچگی سازمانی، وصول هدفمند مطالبات و تقویت روحیه کار تیمی را از ضرورت‌های مهم بانک دانست و خاطرنشان کرد: همکاری و هم‌افزایی همکاران در مسیر تعالی سازمان نقش‌آفرین خواهد بود.

شایان ذکر است؛ همزمان با سفر مدیرعامل بانک سپه به استان فارس، جمعی از اعضای هیأت عامل بانک نیز در قالب تیم های مجزا از شعب مختلف شیراز بازدید به عمل آورده و روند فعالیت ها را مورد بررسی قرار دادند.

