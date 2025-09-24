خبرگزاری کار ایران
معاون بانکداری خرد و اصناف بانک سپه خبر داد؛

بهره‌مندی از امتیاز تسهیلات قرض‌الحسنه تا 10 میلیارد ریال در "طرح نگین امید زرین بانک سپه"

معاون بانکداری خرد و اصناف بانک سپه از امکان بهره‌مندی از امتیاز تسهیلات قرض‌الحسنه تا 10 میلیارد ریال در طرح نگین امید زرین این بانک خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه‌، اسرافیل نظری عضو هیات عامل و معاون بانکداری خرد و اصناف این بانک با اعلام این خبر گفت: مشتریان گرامی می‌توانند با افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری بدون دسته چک (نگین امید زرین) به صورت حضوری و غیر‌حضوری بر‌اساس میانگین موجودی سپرده خود در دوره زمانی دلخواه تا 10 میلیارد ریال از امتیاز تسهیلات با حق انتخاب میزان مبلغ تا بیش از 3 برابر میانگین حساب خود، اقساط و نرخ کارمزد متنوع صفر، 2 و 4 درصد بهره‌مند شوند.

معاون بانکداری خرد و اصناف بانک سپه افزود: اشخاص حقوقی نیز می‌توانند به صورت حضوری نسبت به افتتاح حساب طرح نگین امید زرین و سپرده‌گذاری در آن اقدام نموده و نمایندگان خود را برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی کنند.

وی خاطرنشان کرد: پرداخت تسهیلات فوق بر مبنای عملکرد و کارکرد و در راستای تقدیر از کارکنان مجموعه و تشویق سپرده‌گذاران به اجرای سنت حسنه قرض‌الحسنه منطبق با ضوابط داخلی بانک پرداخت می‌شود.

نظری با بیان اینکه مشتریان گرامی می‌توانند با سپرده‌گذاری حداقلی از 1 الی 18 ماه از امتیاز تسهیلات بهره‌مند شوند، تاکید کرد: تسهیلات نگین امید زرین حداکثر تا سقف فردی تسهیلات در اقساط 12 ، 24 ، 36 ، 48 و 60 ماهه در چارچوب ضوابط اعتباری بانک سپه پرداخت می‌شود.

