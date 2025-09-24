به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه‌، اسرافیل نظری عضو هیات عامل و معاون بانکداری خرد و اصناف این بانک با اعلام این خبر گفت: مشتریان گرامی می‌توانند با افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری بدون دسته چک (نگین امید زرین) به صورت حضوری و غیر‌حضوری بر‌اساس میانگین موجودی سپرده خود در دوره زمانی دلخواه تا 10 میلیارد ریال از امتیاز تسهیلات با حق انتخاب میزان مبلغ تا بیش از 3 برابر میانگین حساب خود، اقساط و نرخ کارمزد متنوع صفر، 2 و 4 درصد بهره‌مند شوند.

معاون بانکداری خرد و اصناف بانک سپه افزود: اشخاص حقوقی نیز می‌توانند به صورت حضوری نسبت به افتتاح حساب طرح نگین امید زرین و سپرده‌گذاری در آن اقدام نموده و نمایندگان خود را برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی کنند.

وی خاطرنشان کرد: پرداخت تسهیلات فوق بر مبنای عملکرد و کارکرد و در راستای تقدیر از کارکنان مجموعه و تشویق سپرده‌گذاران به اجرای سنت حسنه قرض‌الحسنه منطبق با ضوابط داخلی بانک پرداخت می‌شود.

نظری با بیان اینکه مشتریان گرامی می‌توانند با سپرده‌گذاری حداقلی از 1 الی 18 ماه از امتیاز تسهیلات بهره‌مند شوند، تاکید کرد: تسهیلات نگین امید زرین حداکثر تا سقف فردی تسهیلات در اقساط 12 ، 24 ، 36 ، 48 و 60 ماهه در چارچوب ضوابط اعتباری بانک سپه پرداخت می‌شود.