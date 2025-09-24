 بانک رفاه با طیف متنوعی از خدمات در کنار بخش صنعت و معدن کشور ایستاده است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، دکتر اسماعیل للـه‌گانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران در بازدید از شرکت گل گهر سیرجان که روز سه شنبه اول مهر سال جاری و در رأس هیئتی از مدیران عالی این بانک صورت پذیرفت، با بیان این مطلب افزود: بانک رفاه با بسته های کامل اعتبارات ارزی و ریالی و طیف متنوعی از طرح ها و خدمات، حامی حوزه صنعت و معدن کشور است و در این مسیر از تمام توان و ظرفیت خود استفاده می‌کند.

مدیرعامل بانک در ادامه به تشریح ظرفیت ها و توانمندی های بانک رفاه پرداخت و اظهار داشت: خوشبختانه با افزایش سرمایه مطلوبی که در بانک انجام شد، توان تامین مالی بانک برای پروژه های زیرساختی کشور و تسهیلات دهی آن به نحو مطلوبی افزایش یافته است؛ این موضوع عملا بانک رفاه کارگران را به عنوان بازیگری کلیدی در توسعه کشور بدل کرده و انگیزه و توان آن را برای حمایت حداکثری از تولید، اشتغال و سرمایه گذاری در سالی که از سوی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) به عنوان سال سرمایه گذاری برای تولید مزین شده، مضاعف کرده است .

وی خاطرنشان کرد: بانک رفاه از طریق انتشار گواهی سپرده خاص ، ارائه تسهیلات در قالب خدمت فاکتورینگ، تسهیلات از محل منابع داخلی و تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی آماده است تا برای رفع دغدغه های این شرکت، نقش آفرینی کند.

مدیرعامل بانک رفاه گفت: این بانک حامی بخش تولید کشور است و تلاش می کند با به کارگیری ابزارهای در اختیار و ظرفیت های موجود، سهم خود در توسعه اقتصادی کشور و تقویت آن را ایفا کند.

دکتر لله گانی به ابزار کارت رفاهی مبتنی بر اوراق گام در بانک رفاه اشاره کرد و گفت: این بانک به عنوان مبدع این خدمت و نخستین بانک ارایه دهنده آن در تلاش است این خدمت را به عنوان راهکاری مدرن در شیوه های تامین مالی نوین برای رفع موانع تولید در بخش های مختلف اقتصادی، صنعتی و بازرگانی گسترش داده و آن را تسری ببخشد.

وی ادامه داد: تا کنون از این شیوه برای تامین مالی بخش نیروگاه های انرژی بهره برده ایم و آماده هستیم در سایر بخش ها آن را به مشتریان عرضه کنیم.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت: بسته به نوع تعامل این شرکت ها با بانک، میزان نقش آفرینی بانک در تامین مالی برای آنها تغییر خواهد کرد.

دکتر للـه گانی در پایان تصریح کرد: در حال حاضر بانک می تواند در قالب خدمت فاکتورینگ یا اوراق گام برای گل گهر و جهان فولاد تامین مالی انجام دهد و در صورتی که این شرکت ها سطح تعاملات خود با بانک را گسترش دهند، سطح و میزان تامین مالی بانک هم ارتقا می یابد.

در این جلسه مدیران عالی شرکت های مذکور ضمن قدردانی از حضور مدیرعامل بانک رفاه در محل شرکت و استان و بازدید از این شرکت ها در سخنانی جداگانه خاطرنشان کردند: بانک رفاه کارگران در قالب نقش حمایتی خود و نقش آفرینی در زمینه تامین مالی سرمایه در گردش می تواند گره گشای بخش صنعت و معدن کشور باشد.

گفتنی است، دکتر لله گانی و هیئت همراه از خطوط تولید این شرکت ها بازدید کردند و از نزدیک در جریان فعالیت های تولیدی آن قرار گرفتند.