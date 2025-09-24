تأمین مالی سریع و آسان با برات الکترونیک بانک رفاه کارگران
بانک رفاه کارگران در راستای نوآوری در بانکداری دیجیتال و خلق ارزش و رفاه برای مشتریان از طریق خدمات مالی روزآمد و با هدف تسهیل و تسریع در تامین مالی بنگاههای اقتصادی، ابزار "برات الکترونیک زنجیره تولید" را پیادهسازی کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، برات الکترونیک یک ابزار کارآمد تامین مالی زنجیره تامین برای بنگاههای مولد اقتصادی به حساب میآید که با استفاده از آن میتوان سرمایه در گردش این بنگاهها را بدون آثار تورمی تامین کرد. این ابزار سبب رفع موانع پولی رونق تولید و هدایت منابع مالی مولد به تامین سرمایه در گردش سالم و پایدار میشود.
بر اساس این گزارش، ابزار مذکور غیرکاغذی، با سررسیدهای حداقل یک ماه و حداکثر تا ١٢ ماه و با درخواست براتدهنده یا همان بنگاه خریدار در وجه یا حوالهکرد دارنده برات که همان بنگاه فروشنده است، از طریق سامانه برات صادر میشود.
برات الکترونیک در راستای حمایت از تولید و افزایش اطمینان از مصرف اعتبار در محل مورد نیاز، رفع موانع پولی رونق تولید و انتقال ارزش در زنجیرههای تولید و تامین و مدیریت نقدینگی و ایجاد اطمینان در تامین مالی زنجیره تولید بنگاههای اقتصادی منتشر میشود.
متقاضیان انتشار برات الکترونیک میتوانند نسبت به نگهداری برات صادره تا سررسید، انتقال آن در زنجیره تامین و تولید به قیمت اسمی و تنزیل نزد شبکه بانکی اقدام کنند. تنزیل برات الکترونیکی صرفاً پس از گذشت یک چهارم از عمر برات و یا دو بار انتقال میان بنگاههای عضو زنجیره تامین امکانپذیر است.