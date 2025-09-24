خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تأمین مالی سریع و آسان با برات الکترونیک بانک رفاه کارگران

تأمین مالی سریع و آسان با برات الکترونیک بانک رفاه کارگران
کد خبر : 1690802
لینک کوتاه کپی شد.

بانک رفاه کارگران در راستای نوآوری در بانکداری دیجیتال و خلق ارزش و رفاه برای مشتریان از طریق خدمات مالی روزآمد و با هدف تسهیل و تسریع در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی، ابزار "برات الکترونیک زنجیره تولید" را پیاده‌سازی کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، برات الکترونیک یک ابزار کارآمد تامین مالی زنجیره تامین برای بنگاه‌های مولد اقتصادی به حساب می‌آید که با استفاده از آن می‌توان سرمایه در گردش این بنگاه‌ها را بدون آثار تورمی تامین کرد. این ابزار سبب رفع موانع پولی رونق تولید و هدایت منابع مالی مولد به تامین سرمایه در گردش سالم و پایدار می‌شود.  

بر اساس این گزارش، ابزار مذکور غیرکاغذی، با سررسیدهای حداقل یک ماه و حداکثر تا ١٢ ماه و با درخواست برات‌دهنده یا همان بنگاه خریدار در وجه یا حواله‌کرد دارنده برات که همان بنگاه فروشنده است، از طریق سامانه برات صادر می‌شود.

برات الکترونیک در راستای حمایت از تولید و افزایش اطمینان از مصرف اعتبار در محل مورد نیاز، رفع موانع پولی رونق تولید و انتقال ارزش در زنجیره‌های تولید و تامین و مدیریت نقدینگی و ایجاد اطمینان در تامین مالی زنجیره تولید بنگاه‌های اقتصادی منتشر می‌شود.

متقاضیان انتشار برات الکترونیک می‌توانند نسبت به نگهداری برات صادره تا سررسید، انتقال آن در زنجیره تامین و تولید به قیمت اسمی و تنزیل نزد شبکه بانکی اقدام کنند. تنزیل برات الکترونیکی صرفاً پس از گذشت یک چهارم از عمر برات و یا دو بار انتقال میان بنگاه‌های عضو زنجیره تامین امکان‌پذیر است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی