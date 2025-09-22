از طریق سازمان بورس اوراق بهادار تهران؛
بانک رفاه کارگران سهام تعدادی از شرکتهای بورسی خود را به فروش میرساند
مجموعه بانک رفاه کارگران در نظر دارد نسبت به واگذاری سهام تحت مالکیت خود در شرکتهای آلومینای ایران(آلومینا)، پالایش نفت بندرعباس(شبندر)، پالایش نفت اصفهان(شپنا)، سرمایهگذاری دارویی تامین(تیپیکو) و فولاد مبارکه اصفهان(فولاد) اقدام کند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، متقاضیان میتوانند برای آگاهی از شرایط و جزییات واگذاری سهام شرکتهای مذکور و کسب اطلاعات بیشتر، به اطلاعیه عرضه عمده سهام آنها، انتشار یافته در تارنمای شرکت بورس اوراق بهادار تهران مراجعه کنند.
بر اساس این گزارش، میزان سهام قابلواگذاری در شرکتهای آلومینای ایران(آلومینا) 18.85 درصد، پالایش نفت بندرعباس(شبندر) 13.62 درصد، پالایش نفت اصفهان(شپنا) 11.38 درصد و فولاد مبارکه اصفهان(فولاد) 10.5 درصد است که به صورت یکجا و نقدی و سهام شرکت سرمایهگذاری دارویی تامین(تیپیکو) نیز به میزان 14.5 درصد به صورت نقدی و شرایطی واگذار میشود.
دسترسی به آگهی عرضه سهام شرکتهای مذکور از طریق لینک های زیر امکانپذیر است:
سرمایهگذاری دارویی تامین(تیپیکو)