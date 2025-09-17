نسل تازه تلویزیونها با فناوریهای نوین در بازار ایران
تازهترین محصولات معرفیشده در بازار، با بهرهگیری از تکنولوژیهای نوین، تجربهای متفاوت از تماشای تصویر را برای مخاطبان به همراه میآورند.
به گزارش ایلنا، شرکتهای تولیدکننده لوازم صوتی و تصویری در سالهای اخیر رقابت تنگاتنگی را برای ارائه فناوریهای پیشرفتهتر در تلویزیونهای خود آغاز کردهاند. تازهترین محصولات معرفیشده در این بازار، با بهرهگیری از تکنولوژیهای نوین، تجربهای متفاوت از تماشای تصویر را برای مخاطبان به همراه میآورند.
نمایش کامل طیف رنگی با فناوری کوانتومدات
یکی از مهمترین نوآوریها، استفاده از فناوری کوانتومدات است. این تکنولوژی با بهرهگیری از نانوکریستالهای نیمهرسانا، امکان نمایش 100 درصدی حجم رنگ را فراهم میکند. کارشناسان میگویند حتی کمترین میزان نور نیز در این نانوکریستالها به تولید رنگهایی درخشان و زنده منجر میشود. برهمین اساس، کیفیت رنگ در این نمایشگرها تا ۶۴ برابر بیشتر از تلویزیونهای معمولی خواهد بود؛ رقمی که معادل نمایش بیش از یک میلیارد طیف رنگی عنوان میشود.
وضوح بیشتر جزئیات با فناوری HDR
فناوری دیگر بهکاررفته در این تلویزیونها، HDR یا همان High Dynamic Range است. این قابلیت با افزایش کنتراست و بهبود درخشندگی تصاویر، جزئیات بیشتری از رنگها و سایهها را آشکار میسازد. به اعتقاد متخصصان، HDR به مخاطب امکان میدهد کوچکترین تفاوت میان رنگهایی با طیف نزدیک را نیز تشخیص دهد.
حرکت روانتر تصاویر با نرخ بهروزرسانی ۱۲۰ هرتز
ویژگی دیگر، نرخ تازهسازی ۱۲۰ هرتز است. این مشخصه تعداد دفعات بهروزرسانی تصویر در هر ثانیه را تعیین میکند. افزایش نرخ تازهسازی باعث میشود حرکات روی صفحه نمایش روانتر و طبیعیتر به نظر برسد. بهویژه هنگام تماشای فیلمهای اکشن یا بازیهای ویدیویی، این ویژگی نقش مهمی در کاهش تاری و افزایش شفافیت حرکات ایفا میکند.
سیستمعامل اندروید ۱۴ در تلویزیونها
در کنار این قابلیتها، سیستمعامل اندروید ۱۴ نیز بر روی تلویزیونهای جدید نصب شده است. این سیستمعامل، مشابه تلفنهای همراه، امکان اجرای روانتر برنامهها و دسترسی به آخرین نسخه اپلیکیشنها را فراهم میآورد. کارشناسان این حوزه فناوری معتقدند استفاده از اندروید ۱۴ میتواند تجربه کاربری متفاوتی را برای مصرفکنندگان رقم بزند.
تلویزیونهای جدید سام؛ ترکیبی از زیبایی و فناوری
به این ترتیب، با ترکیب فناوری کوانتومدات، HDR، نرخ تازهسازی ۱۲۰ هرتز و اندروید ۱۴، تلویزیونهای نسل جدید گامی بلند در جهت ارتقای کیفیت تصویر و بهبود تجربه کاربری برداشتهاند.
در همین راستا، سام نیز با عرضه تلویزیونهایی مجهز به تمامی این قابلیتها، تجربهای نوین از سرگرمی خانگی را در اختیار مخاطبان قرار داده است. تلویزیونهای QLED سام در اندازههای متنوع از ۵۰ تا ۱۰۰ اینچ طراحی شدهاند تا متناسب با هر سبک زندگی و فضای منزل انتخاب ایدهآلی باشند.
کیفیت تصویر خیرهکننده، نمایش طیف وسیعی از رنگها، امکانات هوشمند و طراحی مدرن، تماشای هر برنامهای را به تجربهای خاص و متفاوت تبدیل میکند. اگر به دنبال محصولی هستید که همزمان زیبایی، فناوری و کارآیی را در خود جای دهد، تلویزیونهای جدید سام انتخابی بیرقیب خواهند بود.