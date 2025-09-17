اخلاقی میزبان نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط‌عمومی بانک تجارت، دکتر هادی اخلاقی فیض‌آثار در جلسات جداگانه خود با دکتر عباس قدرتی نماینده مردم شیروان، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمد موحد نماینده مردم شهرستان‌های کهگیلویه، چرام،بهمئی و لنده و دکتر هادی قوامی نماینده مردم شهرستان‌های اسفراین، بام و صفی‌آباد بر رویکرد بانک تجارت در حمایت از پروژهای عمرانی در مناطق مختلف کشور تأکید کرد.